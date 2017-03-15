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Сегодня в новостях:
15 марта в 15:10
Ford Sollers в Челнах начал печатать на 3D принтере детали конвейера
Ford Sollers в Челнах начал печатать на 3D принтере детали конвейера

Первыми были напечатаны безопасные накладки на пневматическое оборудование в цехах сборки и сварки автомобилей Ford EcoSport и Ford Fiesta.

15 марта в 14:06
В Челнах в Органном зале покажут камерную оперу
В Челнах в Органном зале покажут камерную оперу

Солировать будет выпускник местной музыкальной школы, студент высшей школы музыки Любек (Германия) Фахразиев Зульфат.
15 марта в 13:37
Челнинец украл банковскую карту и отправился за покупками
Челнинец украл банковскую карту и отправился за покупками

За свои покупки новый владелец расплатился на известной торговой площадке из дальнего зарубежья.

15 марта в 12:58
«Татагропромбанк» требует взыскать с «Тимер банка» 308 млн рублей
«Татагропромбанк» требует взыскать с «Тимер банка» 308 млн рублей

Долг образовался после передаче средств «Татагропромбанка» «Татфондбанку», а «Тимер Банк» выступал промежуточным звеном.

15 марта в 12:49
Экс-глава ТФБ содержится в обычной маломестной камере для некурящих
Экс-глава ТФБ содержится в обычной маломестной камере для некурящих

Представитель ведомства уточнил, что следственно-арестованный Роберт Мусин предписанный режим соблюдает.

15 марта в 10:56
Беларусы предложили Челнам свою снегоуборочную технику
Беларусы предложили Челнам свою снегоуборочную технику

Представители машиностроительного холдинга намекнули властям города о выгодном сотрудничестве.

15 марта в 10:05
В Татарстане ограбили офис Татфондбанка
В Татарстане ограбили офис Татфондбанка

По информации источника в правоохранительных органах, из допофиса банка украли свыше 3,5 млн руб. и 30 тыс. евро.

15 марта в 09:02
В Татарстане задержали 15 членов террористической организации
В Татарстане задержали 15 членов террористической организации

В ходе обысков по 30 адресам изъято большое количество запрещенной литературы, флаги, блокноты с записями о завербованных членах.

15 марта в 08:18
Минниханов приедет на открытие нового производственного комплекса АГРОСИЛА
Минниханов приедет на открытие нового производственного комплекса АГРОСИЛА

На этом производстве будут работать автоматизированные линии по производству готовой продукции из мяса птицы.

14 марта в 16:51
Дорожники в Челнах сегодня латают дыры на Индустриальном проезде и Хади Такташа
Дорожники в Челнах сегодня латают дыры на Индустриальном проезде и Хади Такташа

В первую очередь предприятием выполняется обследование улиц, для того, чтобы оперативно ликвидировать наиболее опасные участки.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

Ложь
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Выпуск 10 от 15 марта, 2017г.
15 марта 2017г. 19:01

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в 13:37
Рубрика: Вечерка On-Line

Челнинец украл банковскую карту и отправился за покупками

Челнинец украл банковскую карту и отправился за покупками

В полицию обратился 38-летний челнинец. Мужчина пояснил стражам порядка, что потерял банковскую карту, с которой позднее были списаны деньги. Сотрудники полиции установили – новый владелец карты рассчитался за свои покупки на известной торговой площадке из дальнего зарубежья. Сумма причиненного ущерба составила 6,7 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД города.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские разыскали злоумышленника и задержали его. Им оказался 25-летний житель новой части города. Молодой человек сознался в содеянном. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 2 УК РФ (кража), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

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