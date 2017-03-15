Челнинец украл банковскую карту и отправился за покупками

В полицию обратился 38-летний челнинец. Мужчина пояснил стражам порядка, что потерял банковскую карту, с которой позднее были списаны деньги. Сотрудники полиции установили – новый владелец карты рассчитался за свои покупки на известной торговой площадке из дальнего зарубежья. Сумма причиненного ущерба составила 6,7 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД города.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские разыскали злоумышленника и задержали его. Им оказался 25-летний житель новой части города. Молодой человек сознался в содеянном. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 2 УК РФ (кража), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет.