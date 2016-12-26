Челнинец украл гирлянду с елки у торгового центра

27-летний мужчина решил создать новогоднее настроение и украсил ей домашнюю елку.

Как сообщает пресс-служба УМВД города, администрация заведения недосчиталась пяти электрических украшений, о чем и сообщила в полицию.

Найти и задержать преступника удалось местному участковому. Им оказался 27-летний житель дома, расположенного неподалеку от магазина. Мужчина сознался в содеянном и вернул одну гирлянду, которой уже успел украсить домашнюю елку. По его словам, остальные четыре декоративные ленты оказались непригодными, а потому он их выбросил.

В отношении трижды судимого, в том числе и за совершение подобных преступлений, 27-летнего челнинца возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.