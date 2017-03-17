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17 марта в 17:17
В Челнах запустили один из крупнейших в России комплексов по переработке мяса птицы
В Челнах запустили один из крупнейших в России комплексов по переработке мяса птицы

Холдинг «АГРОСИЛА» ввел в эксплуатацию новый производственный комплекс, на строительство которого ушло более трех миллиардов рублей.

17 марта в 15:53
Челнинец украл из цветочного магазина шесть тысяч рублей
Челнинец украл из цветочного магазина шесть тысяч рублей

Пропажу денег продавец заметила не сразу. К счастью, происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в салоне.

17 марта в 11:57
Президент Татарстана подарил карт юному гонщику из Челнов
Президент Татарстана подарил карт юному гонщику из Челнов

Гоночный автомобиль предназначен для теплого времени года, поэтому пока собран не полностью. Скоро сойдет снег, и тогда мотор обкатают на асфальте. Коля Волков примет участие в спортивных заездах.

17 марта в 11:33
Дмитрий Медведев должен утвердить график выходных и праздников 2018 года
Дмитрий Медведев должен утвердить график выходных и праздников 2018 года

Россияне будут отдыхать по следующему графику: с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 по 12 июня, с 3 по 5 ноября.
17 марта в 10:12
Минздрав предложил запретить свободную продажу табака
Минздрав предложил запретить свободную продажу табака

Запрет свободной продажи сигарет должны будут ввести до 2035 года. Также Минздрав планирует снизить потребление табака среди населения России к указанному сроку до 1 %.
17 марта в 09:11
Участники ВОВ смогут бесплатно проехать в поездах на майские праздники
Участники ВОВ смогут бесплатно проехать в поездах на майские праздники

Акция пройдет с 1 по 10 мая. Количество поездок для инвалидов и участников войны будет неограниченным. При этом бесплатно также сможет проехать один сопровождающий.
17 марта в 08:53
В Татарстане фельдшер признана виновной в причинении смерти по неосторожности
В Татарстане фельдшер признана виновной в причинении смерти по неосторожности

Агрызский районный суд приговорил 45-летнюю женщину к 6 месяцам ограничения свободы.

17 марта в 08:50
В Казани неизвестные в медицинских масках разгромили прилавки и товар в торговом центре
В Казани неизвестные в медицинских масках разгромили прилавки и товар в торговом центре

В торговом центре «Алтын» традиционно продают технику и проводят ремонт электроники.

17 марта в 08:18
Главной хозяюшкой города стала челнинка Мухамадиева
Главной хозяюшкой города стала челнинка Мухамадиева

За звание лучшей хозяйки боролись шесть претенденток. Конкурсантки продемонстрировали свое мастерство в таких этапах, как презентация, кулинарное искусство, творческий номер, лайфхак, блиц-опрос, интернет-симпатии.

16 марта в 17:00
В Челнах из окна высотки выпал мужчина
В Челнах из окна высотки выпал мужчина

Перед этим мужчина ходил по квартирам и трезвонил во все двери.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

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Выпуск 10 от 15 марта, 2017г.
17 марта 2017г. 18:17

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в 15:53
Рубрика: Вечерка On-Line

Челнинец украл из цветочного магазина шесть тысяч рублей

Челнинец украл из цветочного магазина шесть тысяч рублей

Кража произошла в магазине на улице Низаметдинова. В магазин вошла пара. Мужчина и женщина сразу направились к витринам с цветами, а следом в салоне появился еще один покупатель. Он сразу же обратил на себя внимание продавца, так что девушка оставила кассу и поспешила ему помочь с выбором букета. Этой ситуацией воспользовался первый мужчина – он подошел к кассовой зоне, перегнулся через барьер и похитил оттуда 6 тысяч рублей, сообщает Эфир-24.

Пропажу денег продавец заметила не сразу. К счастью, происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в салоне. Обращаясь за помощью в полицию, представители администрации торгового заведения предоставили стражам порядка видеозапись инцидента. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские разыскали подозреваемого и задержали его. Им оказался 30-летний челнинец, трижды привлекавшийся к уголовной ответственности.
 Мужчина сознался в содеянном и вернул часть похищенного. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 1 УК РФ («Кража»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет, сообщает Управление МВД России по Набережным Челнам. 

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