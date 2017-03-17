Челнинец украл из цветочного магазина шесть тысяч рублей

Кража произошла в магазине на улице Низаметдинова. В магазин вошла пара. Мужчина и женщина сразу направились к витринам с цветами, а следом в салоне появился еще один покупатель. Он сразу же обратил на себя внимание продавца, так что девушка оставила кассу и поспешила ему помочь с выбором букета. Этой ситуацией воспользовался первый мужчина – он подошел к кассовой зоне, перегнулся через барьер и похитил оттуда 6 тысяч рублей, сообщает Эфир-24.

Пропажу денег продавец заметила не сразу. К счастью, происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в салоне. Обращаясь за помощью в полицию, представители администрации торгового заведения предоставили стражам порядка видеозапись инцидента.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские разыскали подозреваемого и задержали его. Им оказался 30-летний челнинец, трижды привлекавшийся к уголовной ответственности.

Мужчина сознался в содеянном и вернул часть похищенного. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 1 УК РФ («Кража»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет, сообщает Управление МВД России по Набережным Челнам.