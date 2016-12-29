Челнинец украл уличные гирлянды с елки

В полицию обратились сотрудники торгового центра в 18 комплексе. Они сообщили, что с елки, стоящей рядом с магазином, похитили новогодние украшения на общую сумму 6 тысяч рублей.

Оперативники МВД быстро установили личность вора. Им оказался 27-летний житель 18 комплекса в Набережных Челнах.

Мужчина признался в содеянном. Оно объяснил свой поступок тем, что хотел украсить елку в своей квартире. Одну гирлянду вернул, а четыре выкинул, посчитав их непригодными, сообщает Эфир-24.