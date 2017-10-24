Челнинец выращивал марихуану в теплице на подоконнике

Сотрудники отдела наркоконтроля УМВД города задержали 32-летнего челнинца по подозрению в сбыте более 2 гр. марихуаны. По информации, имевшейся у полицейских, задержанный занимался не только сбытом, но и выращиванием наркосодержащих растений.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, в ходе обыска в его квартире предположения оперативников подтвердились: на подоконнике они обнаружили специальную мини-теплицу с ультрафиолетовыми излучателями, в которой мужчина выращивал коноплю. Кроме этого, в холодильнике они нашли еще 3 гр. марихуаны.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства».