Челнинец жестоко убил своего брата и вынес его труп на балкон

Днем 27 марта 2017 года на балконе квартиры одного из домов на улице Профсоюзная было обнаружено тело 43-го мужчины с признаками насильственной смерти в виде многочисленных колото-резаных ран шеи, головы и туловища. По данному факту в следственном отделе по городу Набережные Челны СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), передает пресс-служба СУ СКР по РТ.

По подозрению в совершении преступления был задержан 29-летний брат потерпевшего.

По предварительной версии, 26 марта 2017 года в гости к хозяину квартиры пришли два приятеля. Они выпивали вместе и спустя время владелец квартиры заснул. Тогда между братьями и произошел конфликт.

"В результате 29-летний мужчина разбил бутылку и горлышком нанес несколько ударов в области шеи и головы старшего брата. Затем злоумышленник ударил потерпевшего об угол, в результате чего последний упал. После этого подозреваемый нанес несколько ударов сначала ногами, а затем ножом по спине. С целью скрыть преступления, злоумышленник вынес тело брата на балкон. После чего вновь нанес несколько ударов по спине горлышком от бутылки" - говорится в официальном сообщении.

Вскоре после этого проснулся хозяин квартиры, однако узнав о произошедшем, не стал сообщать в полицию по просьбе подозреваемого. Мужчины продолжили выпивать.

На следующий день в гости пришла мать хозяина квартиры. Увидев, что вся квартира в крови, а затем и обнаружив труп на балконе, вызвала полицию. Однако в это время злоумышленник с хозяином квартиры скрылись с места преступления. Спустя некоторое время их задержали.

Вину подозреваемый признал. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.