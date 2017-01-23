Челнинка долгое время измывалась над своим грудным ребенком

Городской суд приговорил челнинку Винеру Ахметсафину к принудительному амбулаторному наблюдению у психиатра и 80 часам обязательных работ за жестокое обращение со своим месячным ребенком.

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, женщина родила сына 4 февраля 2016 года.

Суд установил, что с самого рождения и до 20 марта Ахметсафина систематически бросала малыша одного более чем на два часа, полноценно не кормила его и не купала. Женщину осудили по статье УК РФ - «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Надзорный орган отмечает, что вину она не признала.