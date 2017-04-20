Челнинка хотела разблокировать карту, а лишилась 20 тысяч

20 апреля 62-летняя жительница Набережных Челнов получила смс-сообщение, о блокировки банковской карты. Пожилая женщина сразу же позвонила по указанному в смс номеру. Неизвестный, представившись сотрудником кредитного учреждения, озвучил условия для разблокировки карты.
Доверчивая пенсионерка, поверив лжесотруднику, выполнила все указания для «разблокировки» карты. В ближайшем банкомате она под диктовку злоумышленника набрала несколько комбинации цифр. В результате с ее карты были списаны около 20 тысяч рублей, передает пресс-служба МВД по РТ.
Обманутая челнинка сразу же обратилась за помощью в полицию
В настоящее время сотрудники полиции автограда проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения злоумышленника. Уже известно, что абонентские номера, с которого звонил подозреваемый и куда перечислены деньги, зарегистрированы в Самарской области.
МВД Татарстана призывает всех жителей республики быть бдительными и не поддаваться на уловки телефонных мошенников. Если вам на телефон пришло смс-сообщение от неизвестного абонента или позвонил неизвестный человек, не спешите выполнять его просьбы.
Никому не разглашайте информацию, касающуюся банковских карт. Чтобы завладеть вашими деньгами, злоумышленникам нужен лишь номер вашей карты и ПИН-код. Как только вы их сообщите, деньги будут сняты с вашего счета. Не торопитесь сообщать реквизиты карты, поскольку ни одна организация, включая банк, не вправе требовать ваш ПИН-код.
Если с вашей картой возникли какие-либо проблемы, необходимо позвонить в клиентскую службу банка по телефону, указанному на оборотной стороне карты.
Если вы все-таки стали жертвой преступников – незамедлительно сообщите в полицию по телефонам «02» или «112».
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