Челнинка хотела сдать комнату, а в итоге лишилась своих накоплений

В полицию обратилась 69-летняя челнинка, которая рассказала, что разместила на одном из сайтов объявление о сдаче в аренду принадлежащей ей комнаты. 7 ноября ей позвонил неизвестный, который сообщил, что готов перечислить ей предоплату за наем жилья. Для этого мужчина попросил пенсионерку набрать некоторую комбинацию цифр в банкомате. Выполнив эту просьбу, челнинка обнаружила, что с ее счета списано 73 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, набрав в банкомате комбинацию цифр, потерпевшая подключила свой мобильный банк к 2-м абонентским номерам мошенников и перечислила им свои сбережения. Установлено, что сим-карты аферистов зарегистрированы в Пензе и Нижегородской области.