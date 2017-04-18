Челнинка Ирина Приходько завоевала бронзовую медаль по плаванию

В Москве, в 50 метровом плавательном бассейне спортивного комплекса «Олимпийский», прошел Чемпионат России по плаванию. В соревновании участвовали более 650 спортсменов из 61 региона страны. Во время чемпионата были разыграны 42 комплекта медалей.

В соревнованиях успешно выступили челнинцы - спортсмены МАУ ДО «СДЮСШОР «Олимпийский» , члены сборной команды России Ирина Приходько и Глеб Карасёв.

Ирина Приходько завоевала бронзовую медаль на дистанции 200 м на спине с результатом 2.10,49 , выполнив отборочный норматив 29-й летней Всемирной Универсиады, которая пройдет 20-27 августа г.Тайбэй (Китайский Тайбэй).

Глеб Карасёв трижды стал призером юниорского финала соревнований. Он занял 1 место на дистанции 50 м на спине и 3 место на дистанции 100м на спине. На дистанции 50м вольным стилем, завоевав серебряную медаль, выполнил отборочный норматив Первенства Европы среди юниоров, 28.06-02.07 в г. Нетания (Израиль)

Они тренируются под руководством старшего тренера-преподавателя Татьяны Анатольевны Алифашкиной.