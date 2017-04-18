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18 апреля в 10:01
В Татарстане нашли тело мужчины без головы
В Татарстане нашли тело мужчины без головы

Возле поселка Мирный прохожие нашли обезглавленное тело человека. Как сообщает СУ СКР по Республике Татарстан, голова погибшего находилась рядом. Эксперты полагают, что ее от тела отделили животные.
18 апреля в 08:22
В РТ отец отомстил за дочку, бросив гранату в ее сожителя
В РТ отец отомстил за дочку, бросив гранату в ее сожителя

Супруги поругались, и дочка пожаловалась на мужа отцу. Пенсионер  схватил гранату и пошел в дом к зятю. Он бросил ее в помещение, но молодой человек успел выскочить за дверь.

18 апреля в 08:12
На Каме перевернулась лодка с людьми, утонувших ищут спасатели
На Каме перевернулась лодка с людьми, утонувших ищут спасатели

Компания из пяти человек выпивала спиртное, после чего они собрались переплыть Каму на самодельной алюминиевой лодке. В какой-то момент лодку захлестнуло волной, и она перевернулась.

18 апреля в 08:06
Челнинка Ирина Приходько завоевала бронзовую медаль по плаванию
Челнинка Ирина Приходько завоевала бронзовую медаль по плаванию

В Москве, в 50 метровом  плавательном бассейне  спортивного комплекса «Олимпийский», прошел Чемпионат России по плаванию.

17 апреля в 14:38
В Татарстане 11-летнюю девочку убила лошадь
В Татарстане 11-летнюю девочку убила лошадь

Животное несколько сотен метров тащило за собой ребенка, выпавшего из седла.

17 апреля в 14:13
Казанский Кремль анархисты “украсили” граффити
Казанский Кремль анархисты “украсили” граффити

На часть стены со стороны улицы Батурина злоумышленники нанесли символику высотой в метр.

17 апреля в 13:41
В Челнах назначен новый начальник отдела по поддержке предпринимательства
В Челнах назначен новый начальник отдела по поддержке предпринимательства

Это бывший директор Центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» Айрат Сагдеев.

17 апреля в 12:44
На двери в кабинете Премьер-министра РТ уже заменена табличка
На двери в кабинете Премьер-министра РТ уже заменена табличка

Фото с именем нового главы правительства выложил в соцсети его заместитель - Василь Шайхразиев.

17 апреля в 10:50
Алексей Песошин утвержден в должности премьер-министра РТ
Алексей Песошин утвержден в должности премьер-министра РТ

Его кандидатуру большинством голосов утвердил Госсовет Республики Татарстан.

17 апреля в 10:42
С начала года в Челнах алкоголем отравились 10 подростков
С начала года в Челнах алкоголем отравились 10 подростков

Половина из них среди детей до 14 лет. К слову, за аналогичный период прошлого года зарегистрировано всего пять случаев.


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Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

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18 апреля 2017г. 10:13

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в 08:06
Рубрика: Вечерка On-Line

Челнинка Ирина Приходько завоевала бронзовую медаль по плаванию

Челнинка Ирина Приходько завоевала бронзовую медаль по плаванию

В Москве, в 50 метровом  плавательном бассейне  спортивного комплекса «Олимпийский»,  прошел Чемпионат России по плаванию. В соревновании участвовали более 650 спортсменов  из 61 региона страны. Во время чемпионата были разыграны 42 комплекта  медалей.

В соревнованиях успешно выступили  челнинцы - спортсмены  МАУ ДО «СДЮСШОР «Олимпийский» , члены сборной команды России Ирина Приходько и Глеб Карасёв.

Ирина Приходько завоевала бронзовую медаль на дистанции 200 м на спине с результатом 2.10,49 , выполнив отборочный норматив 29-й летней Всемирной Универсиады, которая пройдет 20-27 августа г.Тайбэй (Китайский Тайбэй).

Глеб Карасёв трижды стал призером юниорского финала соревнований. Он  занял 1 место на дистанции 50 м на спине и 3 место на дистанции 100м на спине. На дистанции 50м вольным стилем, завоевав серебряную медаль, выполнил отборочный норматив Первенства Европы среди юниоров,  28.06-02.07 в г. Нетания (Израиль) 

Они тренируются под руководством  старшего тренера-преподавателя Татьяны Анатольевны Алифашкиной.

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