Челнинка отправится в велопоход, чтобы показать мир своей умирающей собаке

Свой велопоход челнинка Анна Смолина посвящает 13-летней таксе Капе. По словам хозяйки, у собаки прогрессирующая онкология, из-за которой Капа может скоро умереть. Чтобы скрасить последние дни своего питомца, Анна организовала велопоход. За семь месяцев они вместе проедут 9000 километров: от Набережных Челнов до Магадана, передают "Вести КАМАЗа".

- Я собираюсь в велопоход до Магадана под лозунгом «А чего дома сидеть?». Идея в том, чтобы не засиживаться на месте, быть динамичным, ставить немного сумасшедшие цели и их добиваться. Со мной собака в тяжелом состоянии в силу возраста. У неё прогрессирующая онкология, и жидкость скапливается в брюшной полости. Врачи прогнозируют скорый уход. Это своеобразный квест в последний путь, - цитирует Анну Смолину издание.

Такса будет обитать сзади велосипеда в прицепе. Туда же хозяйка животного поместит спальный мешок, палатку, посуду, газовые баллоны. Если дорога будет не ровной, то Анна подложит собаке подушки и одеяла, чтобы встряска ее не беспокоила.