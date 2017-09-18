Журнал «Playboy» объявил имена 12 финалисток первого этапа конкурса «Девушка года Playboy 2017», в ходе которого читатели издания голосовали за понравившихся девушек. В итоге в число тех, кто продолжит борьбу за почетный титул, съемку на обложку легендарного журнала и приз в 1000000 рублей, вошла жительница Набережных Челнов Лия Ситдикова. Имя победительницы будет названо начале декабря, пишут "Вести Камаза".
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Правдомер
-
Олег МатвейчевПолитолог
-
07 сентября, 2017
Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть".
Челнинка претендует на титул «Девушка года Playboy 2017»
Комментарии:
-
. 18.09.2017 16:50
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Девушка красивая, а вот с фоном и фотографом надо поработать ещё. А то как то батарея не уместна (или наоборот, подчёркивает что ей реально жарко?) Запутался я.Ответить
Комментарии посетителей
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