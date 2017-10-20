Челнинка примет участие в конкурсе красоты

1 ноября в Москве пройдет международный конкурс красоты для девушек "Мисс Event beauty". В нем примет участие челнинка Олеся Галимова. Девушка – ведущая, певица и выпускающий редактор журнала.

Она приняла участие в отборочном туре по Республике Татарстан на звание "Мисс Event beauty", получив титул "Первая Вице Мисс". Конкурс проходил в 10 регионах России, и финалистки были приглашены в Москву для того, чтобы побороться за звание "Мисс Event beauty" Россия 2017, сообщает пресс-служба мэрии.

«У меня на будущее много планов: в 2018 году мы со своей командой планируем запустить новый крутой проект – «Свадебное приложение», которое будет работать по всей России» - говорит она.