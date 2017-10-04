Челнинка просит помочь найти запись концерта Высоцкого, которую она писала в 1974 году

В редакцию «Вечерних Челнов» обратилась 68-летняя Светлана Лафицкая. Женщина рассказала, что в 1974 году она вела запись концерта Владимира Высоцкого с первого ряда.

– При разводе, портативный магнитофон, в котором была кассета, продали, – рассказала пенсионерка.

Женщина не теряет надежды, что запись могла сохраниться, поэтому просит тех, кто ее найдет, отнести кассету в государственный историко-краеведческий музей.