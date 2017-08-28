Челнинка просит сделать спуск для мам с колясками на набережной Тукая

В редакцию «Вечерки» обратилась жительница города Наиля Иванова. По ее словам, на реконструированной набережной Тукая не был предусмотрен пандус.

«Все знают, что на ГЭСе создали чудесную набережную. Ходим семьей каждый день на прогулку. Все замечательно продумали, кроме спуска с коляской, велосипедом...» – написала женщина.

В подтверждение она приложила фотографии лестницы и «горки», которую рядом протоптали мамочки.