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28 августа в 11:33
В Татарстане к новому учебному году откроют “горячую линию”
В Татарстане к новому учебному году откроют “горячую линию”

На вопросы граждан ответят представители министерства образования и науки, МВД и МЧС

28 августа в 11:03
Дочь Дмитрия Пескова обвинила минэкономики Татарстана в воровстве
Дочь Дмитрия Пескова обвинила минэкономики Татарстана в воровстве

По словам Лизы, чиновники украли идею ее друга, который придумал базу данных студентов, содержащую из резюме, специализацию и стаж.

28 августа в 10:58
Соцсети: в Челнах пожарные спасли мальчика из горящей квартиры
Соцсети: в Челнах пожарные спасли мальчика из горящей квартиры

Сегодня в городе загорелась квартира в одном из домов 50 комплекса.

28 августа в 10:54
В Татарстане мама с двумя дочками найдены мертвыми в бане
В Татарстане мама с двумя дочками найдены мертвыми в бане

Согласно предварительной версии, женщина и ее дети отравились угарным газом.

28 августа в 10:26
Ильнур Закарин пришел пятым на финиш девятого этапа «Вуэльты Испании»
Ильнур Закарин пришел пятым на финиш девятого этапа «Вуэльты Испании»

Челнинский велогонщик держится в десятке лучших общего зачета, отставание от лидирующего Кристофера Фрума составляет 2 минуты и 15 секунд.
28 августа в 08:43
В Татарстане в поле заживо сгорел мужчина
В Татарстане в поле заживо сгорел мужчина

В Альметьевском районе в поле заживо сгорел мужчина. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
28 августа в 08:28
Челнинка просит сделать спуск для мам с колясками на набережной Тукая
Челнинка просит сделать спуск для мам с колясками на набережной Тукая

В редакцию «Вечерки» обратилась жительница города Наиля Иванова.

28 августа в 08:22
В Челнах пройдет выездное заседание Совета по предпринимательству
В Челнах пройдет выездное заседание Совета по предпринимательству

Чтобы принять участие в мероприятии, предпринимателям нужно зарегистрироваться по телефону: (88552)30-57-62. 

28 августа в 08:21
Двум школам в Челнах дадут по миллиону рублей
Двум школам в Челнах дадут по миллиону рублей

Материальное поощрение за высокие места в рейтинге педагоги разделят между собой.

28 августа в 08:12
Минздрав РФ предложил повысить цены на водку до 300 рублей
Минздрав РФ предложил повысить цены на водку до 300 рублей

Как заявили в Минздраве, крепкий алкоголь должен дорожать быстрее инфляции. Сейчас пол-литра водки в России можно купить минимум за 205 рублей.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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28 августа 2017г. 11:36

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в 08:28
Рубрика: Вечерка On-Line

Челнинка просит сделать спуск для мам с колясками на набережной Тукая

Челнинка просит сделать спуск для мам с колясками на набережной Тукая

В редакцию «Вечерки» обратилась жительница города Наиля Иванова. По ее словам, на реконструированной набережной Тукая не был предусмотрен пандус.

«Все знают, что на ГЭСе создали чудесную набережную. Ходим семьей каждый день на прогулку. Все замечательно продумали, кроме спуска с коляской, велосипедом...» – написала женщина.

В подтверждение она приложила фотографии лестницы и «горки», которую рядом протоптали мамочки.

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