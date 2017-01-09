Челнинка “сдала” свою квартиру мошеннику

6 января 2017 года 56-летней жительнице Набережных Челнов позвонил неизвестный и сообщил, что хочет арендовать ее квартиру, объявление о которой было размещено на одном из сайтов, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Звонивший также сообщил, что готов внести предоплату за жилье и запросил данные банковской карты пенсионерки. Женщина, не раздумывая, сообщила все реквизиты, после чего с ее карточки были сняты денежные средства в размере 206 000 рублей.

Сейчас сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению личности мошенника. Известно, что абонентский номер звонившего зарегистрирован на территории Самарской области.