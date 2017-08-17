Челнинка, сопровождавшая ребенка в КДМЦ, получила травмы в карете «скорой»

Женщине, которая сопровождала своего ребенка в медучереждение, самой понадобилась медицинская помощь.

Происшествие случилось накануне, в 10:45. Как сообщили «Вечерке» в отделе пропаганды ГИБДД города, автомобиль «скорой помощи» «Фиат Дукато» двигался по проспекту Мира. При повороте налево с улицы Королева на проспект Дружбы Народов резко притормозил из-за чего упала 27-летняя женщина, которая сопровождала своего ребенка в КДМЦ.

С закрытой черепно-мозговой травмой и раной лба ее доставлили в БСМП.