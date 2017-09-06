Челнинка стала жертвой компьютерных мошенников

Заявление о мошенничестве поступило от мужчины, чья жена активно общается в социальных сетях. Супруга потерпевшего получила сообщение подруги о том, что за 50 рублей она получила очень красивый виртуальный подарок. Отправитель рекомендовал потерпевшей купить этот дар интернета, который поможет набрать много «лайков» к странице в социальной сети, сообщает 16.мвд.рф.
Для этого мнимая подруга попросила данные пластиковой карты. Супруга заявителя загорелась данным предложением и попросила мужа разрешить воспользоваться его банковской картой. Муж, не вникая в подробности, дал согласие. Однако женщина, вместо того, чтобы заказать подарок напрямую, отправила все данные карты на адрес подруги. Туда же сообщила и одноразовый пароль, который пришёл в СМС-сообщении.
Вслед за этим мужчине пришло СМС – уведомление, что с его счёта исчезли все средства. Потерпевший обратился в банк и полицию по факту несанкционированного списания денег. Проверка показала, что аккаунт подруги в социальной сети взломали мошенники, и они же вели переписку от её имени.
МВД Татарстана настоятельно предупреждает: перепроверяйте любые просьбы о помощи от близких и знакомых вам людей. Для этого достаточно позвонить им по телефону и только после этого решать финансовые вопросы. Никому не передавайте секретные коды и пароли своих банковских карт, в том числе и те, которые приходят СМС–сообщением на телефон. Эти данные являются ключами к вашим банковским счётам. Будьте бдительны и берегите своё имущество.
Комментарии посетителей
+150% и +100 пудов... про конверты особенно правильно - меньше писания для пиариния и больше конвертов с билетами и...
и медики эти просто - ППЦ ППЦ, че там еще диагностировать, жизнь, што ли ? если (цитирую) - “мужчина под окнами, в...
так само собой - если внизу на земле с признаками падения, то мужчина будет в крови. в чем же ему еще быть то ? ...
И не надо перется к врачам с негативом. Притесь к ним только с позитивом, например с таким, как конверт, а там...
да, самое главное - про сено. а че давайте сеном обтирать. сами же пишите, что ничего - выживали.
Да че там пеленки - не нравится больница или роддом - построй сам, тот который нравится. Плохие врачи - привези...
Что вы претесь к врачам с негативом? Пеленки чистые, ну и что что старые, врачи о ваших детях думали, чтобы...
Прочитайте ещё раз слова Путина и его поручение генпрокуратуре... Если для вас слово сказать, а потом...
пока ничего официально не изменилось, ходите как ходили раньше...
Вы ошибаетесь, недооценивая Минниханова. Он открыто не будет бряцать оружием, как Кадыров, но свое отстоит....
вам человек выше говорит, что ему намаз мешает, вы говорите нет. вы либо его считаете никем, либо у вас с...
Минниханова и спрашивать никто не будет. После того, как Москва не продлила договор с Татарстаном, никто же...
Интересно как это можно осуществить на практике. По факту в расписании каждый день стоит татарский. Просто...
только нужно продолжить: нет лекарств в больнице - купи сам, сломалось узи - можно сложиться с другими...
При чем здесь сено? Папаша и правда придирается. Не нравится питание в роддоме - накорми жену сам. Моя тоже...
Что значит факультативным? Никогда Минниханов на такое не пойдет. Его все люди татарской национальности...
В основном, по ночам и по утрам кричат какие-то дебилы, алкаши, матерятся, дерутся, нарушают покой, людям не...
Русские дети не могут развивать татарскую культуру, Вы правы, но русскую культуру то же, вряд ли? ...
Я считаю, что нужно знать родной язык, культуру. Но ведь преподавать это детям можно доступно и интересно, не...
ну, если так рассуждать, давайте новорожденных сеном обтирать, как когда-то было - ничего, выживали... ну а если...