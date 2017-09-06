Челнинка стала жертвой компьютерных мошенников

Заявление о мошенничестве поступило от мужчины, чья жена активно общается в социальных сетях. Супруга потерпевшего получила сообщение подруги о том, что за 50 рублей она получила очень красивый виртуальный подарок. Отправитель рекомендовал потерпевшей купить этот дар интернета, который поможет набрать много «лайков» к странице в социальной сети, сообщает 16.мвд.рф.

Для этого мнимая подруга попросила данные пластиковой карты. Супруга заявителя загорелась данным предложением и попросила мужа разрешить воспользоваться его банковской картой. Муж, не вникая в подробности, дал согласие. Однако женщина, вместо того, чтобы заказать подарок напрямую, отправила все данные карты на адрес подруги. Туда же сообщила и одноразовый пароль, который пришёл в СМС-сообщении.

Вслед за этим мужчине пришло СМС – уведомление, что с его счёта исчезли все средства. Потерпевший обратился в банк и полицию по факту несанкционированного списания денег. Проверка показала, что аккаунт подруги в социальной сети взломали мошенники, и они же вели переписку от её имени.

МВД Татарстана настоятельно предупреждает: перепроверяйте любые просьбы о помощи от близких и знакомых вам людей. Для этого достаточно позвонить им по телефону и только после этого решать финансовые вопросы. Никому не передавайте секретные коды и пароли своих банковских карт, в том числе и те, которые приходят СМС–сообщением на телефон. Эти данные являются ключами к вашим банковским счётам. Будьте бдительны и берегите своё имущество.