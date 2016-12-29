Челнинки стали самыми обаятельными сотрудницами МЧС в РТ

Екатерина Банцырева из Набережных Челнов заняла первое место в конкурсе на звание самой очаровательной сотрудницы МЧС в Татарстане. Голосование проходило на сайте Womans day.

Банцырева — младший сержант, радиотелефонист пожарно-спасательной части №54. В интернет-голосовании она набрала 1494 голоса. На втором месте — ее землячка, сержант Ольга Метлева, которая работает диспетчером центрального пункта связи службы пожаротушения. Девушка получила 1038 голосов.

Всего в конкурсе участвовали 50 жительниц Татарстана, сообщает пресс-служба МЧС РТ.