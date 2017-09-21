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21 сентября в 16:43
Челнинская бьюти-блогер Лили Ло чуть не стала жертвой мошенников
Челнинская бьюти-блогер Лили Ло чуть не стала жертвой мошенников

Об этом девушка рассказала подписчикам на своем YouTube канале.

21 сентября в 13:20
Комитет Госдумы отклонил законопроект Елены Мизулиной о запрете бэби-боксов
Комитет Госдумы отклонил законопроект Елены Мизулиной о запрете бэби-боксов

Ранее депутат предлагала наказывать медучреждения за организацию бэби-боксов штрафом до пяти миллионов рублей и приостанавливать их деятельность.

21 сентября в 12:27
Герою России, погибшему в Сирии, поставили бюст в Татарстане
Герою России, погибшему в Сирии, поставили бюст в Татарстане

Бюст офицера Марата Ахметшина торжественно открыли сегодня в селе Атабаево Лаишевского района.

21 сентября в 11:49
Экс-мэр Архангельска обещал найти мужа из списка «Форбс» для «казанских близняшек»
Экс-мэр Архангельска обещал найти мужа из списка «Форбс» для «казанских близняшек»

Пикантность ситуации заключалась в том, что мужчина им нужен один на двоих — «так как мы всегда и все делаем вместе».
21 сентября в 10:19
Рустам Минниханов раскритиковал программу обучения татарскому языку в школах республики
Рустам Минниханов раскритиковал программу обучения татарскому языку в школах республики

Ответственность за провал в этом направлении глава Татарстана возложил на Министерство образования и науки РТ.

21 сентября в 09:43
Учитель истории из Челнов опубликовал открытое письмо Рустаму Минниханову
Учитель истории из Челнов опубликовал открытое письмо Рустаму Минниханову

В нем Раушан Валиуллин спрашивает: “почему для привития любви и уважения к Татарстану “нетатароязычных” детей нужно “пичкать” татарской грамматикой?”.

21 сентября в 09:27
Никас Сафронов хочет написать портрет Рустама Минниханова
Никас Сафронов хочет написать портрет Рустама Минниханова

Известный российский художник приехал в Татарстан и намерен написать серию из более чем 10 картин о республике.

21 сентября в 08:29
В Челнах мотоциклист разбился насмерть при столкновении с иномаркой
В Челнах мотоциклист разбился насмерть при столкновении с иномаркой

Смертельное ДТП произошло накануне на проспекте Хасана Туфана.

21 сентября в 08:26
Прокуратура Татарстана разрешила школьникам прически “панк” и яркий маникюр
Прокуратура Татарстана разрешила школьникам прически “панк” и яркий маникюр

Надзорное ведомство считает, что детям можно ходить на уроки не в форме, мальчикам носить ободки для волос и хвосты на затылке, девочкам стричься “под ноль” и носить массивные украшения.

21 сентября в 08:24
Следствие настаивает на содержании под стражей вандала, осквернившего собор в Челнах
Следствие настаивает на содержании под стражей вандала, осквернившего собор в Челнах

20-летний челнинец, оставивший на стенах Свято-Вознесенского храма оскорбительные надписи, был доставлен в город для избрания меры пресечения.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 37 от 21 сентября, 2017г.
21 сентября 2017г. 17:52

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Челнинская бьюти-блогер Лили Ло чуть не стала жертвой мошенников
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в 16:43
Рубрика: Вечерка On-Line

Челнинская бьюти-блогер Лили Ло чуть не стала жертвой мошенников

Челнинская бьюти-блогер Лили Ло чуть не стала жертвой мошенников

По словам Лилии Лутфрахмановой (настоящее имя блогерши – прим.ред.) она разместила информацию о продаже своей инвалидной коляски с электроприводом на одном из сайтов объявлений. На вырученные деньги она собиралась купить другую.

Спустя некоторое время на ее номер позвонил мужчина, который изъявил желание приобрести коляску. Он рассказал, что она нужна ему для мамы, но он живет в другом городе, поэтому готов перевести деньги на карту, а за товаром приедет курьер.

По словам девушки, ее мама сразу заподозрила что-то неладное, поэтому они решили использовать карту, на которой нет денег.  

Когда мама девушки отправилась к банкомату, мошенник попросил ее подключить мобильное приложение банка. После чего на телефон стали приходить подозрительные сообщения. В одном из них была просьба – перечислить 700 рублей на один из номеров. Мама Лилии стала набирать номер, но поняла, что что-то не так и высунула карту из банкомата.

– Я не понимаю, как можно быть такими черствыми, эгоистичными, жестокими и как можно так обманывать? Это не фотоаппарат, не камера... Это коляска. Она мне необходима, потому что это мои ноги – я передвигаюсь, – удивилась девушка. – Когда тебе наоборот нужна помощь, поддержка, вот такое происходит. Это так ужасно, отвратительно. Мы живем в ужасное время.

Лилия поделилась с подписчиками, что она вынесла урок из этой ситуации и попросила остальных быть внимательнее и не попадаться на уловки мошенников.  

Напомним, девушка имеет редко генетическое заболевание синдром Олбрайта. Болезнь делает кости хрупкими, из-за чего деформируется скелет. О своем диагнозе Лилия без стеснения рассказала подписчикам. Кстати, это видео стало самым популярным на ее канале.

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