Челнинская бьюти-блогер Лили Ло чуть не стала жертвой мошенников

По словам Лилии Лутфрахмановой (настоящее имя блогерши – прим.ред.) она разместила информацию о продаже своей инвалидной коляски с электроприводом на одном из сайтов объявлений. На вырученные деньги она собиралась купить другую.

Спустя некоторое время на ее номер позвонил мужчина, который изъявил желание приобрести коляску. Он рассказал, что она нужна ему для мамы, но он живет в другом городе, поэтому готов перевести деньги на карту, а за товаром приедет курьер.

По словам девушки, ее мама сразу заподозрила что-то неладное, поэтому они решили использовать карту, на которой нет денег.

Когда мама девушки отправилась к банкомату, мошенник попросил ее подключить мобильное приложение банка. После чего на телефон стали приходить подозрительные сообщения. В одном из них была просьба – перечислить 700 рублей на один из номеров. Мама Лилии стала набирать номер, но поняла, что что-то не так и высунула карту из банкомата.

– Я не понимаю, как можно быть такими черствыми, эгоистичными, жестокими и как можно так обманывать? Это не фотоаппарат, не камера... Это коляска. Она мне необходима, потому что это мои ноги – я передвигаюсь, – удивилась девушка. – Когда тебе наоборот нужна помощь, поддержка, вот такое происходит. Это так ужасно, отвратительно. Мы живем в ужасное время.

Лилия поделилась с подписчиками, что она вынесла урок из этой ситуации и попросила остальных быть внимательнее и не попадаться на уловки мошенников.

Напомним, девушка имеет редко генетическое заболевание синдром Олбрайта. Болезнь делает кости хрупкими, из-за чего деформируется скелет. О своем диагнозе Лилия без стеснения рассказала подписчикам. Кстати, это видео стало самым популярным на ее канале.