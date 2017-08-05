Челнинская гимназия вошла в Топ-3 лучших школ Татарстана

Составлен рейтинг 100 лучших городских и сельских школ Республики Татарстан. Данные приводит Министерство образования и науки Республики Татарстан.
Первое место занял лицей № 131 (Казань), на втором месте – IТ-лицей при К(П)ФУ (Казань), третье место заняла набережночелнинская гимназия № 26.
При составлении рейтинга учитывались баллы по ЕГЭ: общий балл за русский язык, математику и предмет по выбору. Также оценивалось количество победителей и призеров олимпиад и учеников, не получивших аттестат.
На четвертом месте оказалась общеобразовательная школа-интернат «Лицей имени Н. И. Лобачевского» (Казань), на пятом – гимназия № 7 имени Героя России А. В. Козина (Казань).
Также в топ-10 попали учебные заведения Бугульмы: лицей № 2 и школа № 6 заняли 7-е и 10-е места соответственно. Набережночелнинские лицей № 78 им.А. С. Пушкина и лицей-интернат инновационных технологий № 36 заняли 5-е и 9-е место. На 8-м месте МАОУ СОШИ «СОлНЦе» из Вахитовоского района Казани.
Среди сельских школ самыми «сильными» оказались школы Сабинского района. В первой пятерке они заняли первое, второе, четвертое и пятое места. Третье место принадлежит многопрофильному лицею им. А. М.Булатова в Кукморе, пишет ИА "Татар-Информ".
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