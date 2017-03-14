Челнинская гостиница решила не отказываться от номеров «Халяль»

Второй год бизнес-отель «Татарстан» сертифицирует в Духовном Управлении Мусульман РТ номера, отвечающие нормам проживания по «халяль».

- По итогам первого года стало понятно, что спрос на номера этой категории есть, поэтому мы решили пройти освидетельствование снова. Зачастую в них останавливаются гости стран Востока, - комментирует директор отеля Валентин Голубев.

В номерном фонде отеля имеется два специализированных номера «халяль» - один из них номер «первой категории», второй «Джуниор сюит».

При заселении в отель гости получают специальный набор: Коран, коврик для молитвы, четки, тюбетейку или платок. Женские платки многоразового пользования, а тюбетейки остаются в подарок гостям.

Номера обустроены по специальным стандартам. В уборной комнате находится кумган, а в гостиной отсутствует алкогольная продукция, картины с изображением людей и животных. Для комфорта гостя в номере обозначено направление Мекки. При выборе стандартизированных номеров «халяль» стоимость не меняется.

Отметим, что бизнес-отель «Татарстан» стал первым отелем в Набережных Челнах, который начал принимать гостей по религиозным нормам.