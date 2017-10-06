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06 октября в 16:08
Полицейские Набережных Челнов пресекли деятельность наркопритона
Полицейские Набережных Челнов пресекли деятельность наркопритона

У 37-летнего челнинца обнаружили в квартире пять человек 4 мужчин и одну женщину.

06 октября в 14:29
В Челнах мужчина два раза пытался вынести из магазина колбасу и кофе
В Челнах мужчина два раза пытался вынести из магазина колбасу и кофе

После задержания мужчина рассказал, что решился на это из-за плохого финансового положения.

06 октября в 14:13
В Челнах разыскивают водителя, который сбил пешехода и уехал с места ДТП
В Челнах разыскивают водителя, который сбил пешехода и уехал с места ДТП

ДПТ произошло на Московском проспекте, напротив дома 29/15 в 16:20.

06 октября в 12:58
Рядом с Татарстаном объявлен режим чрезвычайной ситуации
Рядом с Татарстаном объявлен режим чрезвычайной ситуации

В нескольких селах Туймазинского района Башкирии у домашних животных был обнаружен ящур.

06 октября в 12:11
Участок трассы Альметьевск — Лениногорск закроют до 31 октября
Участок трассы Альметьевск — Лениногорск закроют до 31 октября

Водители могут объехать участок через дороги Лениногорск — Карабаш, Альметьевск — Чупаево и федеральную автомобильную дорогу «Казань — Оренбург».

06 октября в 11:33
Челнинская налоговая перенесла день открытых дверей
Челнинская налоговая перенесла день открытых дверей

О дате и месте проведения мероприятия будет сообщено дополнительно.
06 октября в 10:41
ФСБ сообщила, что звонки о минировании совершали четверо россиян из-за рубежа
ФСБ сообщила, что звонки о минировании совершали четверо россиян из-за рубежа

По информации источника агентства в правоохранительных органах, звонки инициировали лица, связанные с «Исламским государством».

06 октября в 10:16
В Челнах развернули “полевые кухни”
В Челнах развернули “полевые кухни”

В рамках проведения тренировки по гражданской обороне на территории города обустроили подвижные пункты питания.

06 октября в 09:38
ПФР напомнил кому положена повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии
ПФР напомнил кому положена повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии

С 1 февраля 2017 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с учетом индексации составляет 4 805 рублей 11 копеек.

06 октября в 09:23
Число погибших после столкновения поезда и автобуса под Владимиром выросло до 21 человека
Число погибших после столкновения поезда и автобуса под Владимиром выросло до 21 человека

Автобус и поезд столкнулись на железнодорожном переезде на станции Покров в 3 часа ночи.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 39 от 06 октября, 2017г.
07 октября 2017г. 08:51

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в 11:33
Рубрика: Вечерка On-Line

Челнинская налоговая перенесла день открытых дверей

Челнинская налоговая перенесла день открытых дверей

Инспекция ФНС России по городу Набережные Челны РТ сообщает, что проведение Всероссийской акции «День открытых дверей для плательщиков страховых взносов» (6-8 октября 2017 года) переносится.

О дате и месте проведения мероприятия будет сообщено дополнительно, передает пресс-служба исполкома города.

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