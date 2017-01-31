Челнинская полиция охотится на “зацеперов”

За помощью к сотрудникам полиции обратились представители руководства ООО "Элетротранспорт". Как оказалось, водители трамваев и пассажиры не раз становились свидетелями опасных забав челнинских подростков – схватившись за выступающие части вагона, они катаются по трамвайным путям.
В целях предупреждения детского травматизма и правонарушений несовершеннолетних на объектах транспорта инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с бойцами «Форпост» провели рейд, сообщает пресс-служба УМВД города. Стражи порядка приготовились вразумлять экстремалов и выяснять, кто не научил юных челнинцев правилам дорожного движения. Как правило, в таких случаях к административной ответственности привлекаются родители подростков-нарушителей.
"Согласно статье ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) им грозит наказание в виде штрафа" - говорится в официальном сообщении.
К слову, с начала года наказаны уже 5 родителей, которые не смогли проконтролировать своих детей, увлекшихся опасной забавой. В прошлом году после проведения аналогичного рейда к административной ответственности было привлечено 20 челнинцев. В этот раз зацеперов полицейские не выявили, тем не менее, стражи порядка продолжат работу по профилактике данного вида правонарушений.
Комментарии посетителей
Что бы у этого старосты сынок вырос павлушей морозовым.
Сергей, вот и будь бараном, коим всегда был. А то ишь ты - решил касту поменять. Сиди в своем стойле, не вякай и...
СеРОЖА, какой такой тебе, дятлу, курс ДОЛЛАРА ? Иди курс фанфуриков к б/у стеклотаре вычисляй, сорос помоечный ...
Ни хрена. Не получилось хитропопым прикинуться, так хоть щас - будь мужиком. Фраеров тут нашел. Ну еще понятно...
У меня. А ты, дятел этакий, полировщик болтов какого разряда ?
Сергей, не трогайте Ильдара. Хотя... Хоть трогай, хоть не трогай, Ильдар сам по себе вонючий. Он, очевдено, с...
Сергей не трогай га...но, вонять не будет.
Эх, Сергей, говорили что ты тролль А у тебя , оказывается бомбит - http://turboportal.ru/pics/sandbox/4666-post.html...
вау.... судя по описанию ты дока в этом вопросе.... интересно что твоя мама лакала перед тем как тебя зачать в...
)))))) а у кого она есть?
ну совсем запутали... это что укрепление или как Текущий курс рубля объявлен невозможным Далее:...
к сожалению ты прав... удобнее быть как все.... баранами стойлового содержания
Поэтому, Сергей, каберовские болты полируй еще энергичнее и старательнее. Альтернативы то у тебя нет ...
Ты там потише про Кремль. А то смотри - Сибирь большая, места для тебя найдется снег там чистить. А вот в...
Сергей, тебе они походу сделали массаж. Простаты. Да инструмент вынуть забыли. Так и ходишь весь день...
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в смысле ? массаж делать не хотят?
если бы просили выплат, то другое дело. а признать банкротом - это отказаться от претензий. то ли имеет место...
)))))) как Вам ? “проститутки распаясались” .... и сам не гам ( более чем уверен что фитиль давно угас ) и другому...
ну нет покоя пенсионеру от проституток...