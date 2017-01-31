Челнинская полиция охотится на “зацеперов”

За помощью к сотрудникам полиции обратились представители руководства ООО "Элетротранспорт". Как оказалось, водители трамваев и пассажиры не раз становились свидетелями опасных забав челнинских подростков – схватившись за выступающие части вагона, они катаются по трамвайным путям.

В целях предупреждения детского травматизма и правонарушений несовершеннолетних на объектах транспорта инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с бойцами «Форпост» провели рейд, сообщает пресс-служба УМВД города. Стражи порядка приготовились вразумлять экстремалов и выяснять, кто не научил юных челнинцев правилам дорожного движения. Как правило, в таких случаях к административной ответственности привлекаются родители подростков-нарушителей.

"Согласно статье ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) им грозит наказание в виде штрафа" - говорится в официальном сообщении.

К слову, с начала года наказаны уже 5 родителей, которые не смогли проконтролировать своих детей, увлекшихся опасной забавой. В прошлом году после проведения аналогичного рейда к административной ответственности было привлечено 20 челнинцев. В этот раз зацеперов полицейские не выявили, тем не менее, стражи порядка продолжат работу по профилактике данного вида правонарушений.