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Сегодня в новостях:
15 февраля в 13:29
Челнинская река попала в список потенциально-опасных мест
Челнинская река попала в список потенциально-опасных мест

Пресс-служба МЧС по РТ рассказала о всех небезопасных местах на льду крупных рек республики.

15 февраля в 13:25
Жириновский против продления договора с Татарстаном о разграничении полномочий
Жириновский против продления договора с Татарстаном о разграничении полномочий

«Единая страна, никаких договоров по распределению каких-то там полномочий. Все полномочия заложены в Конституции страны», — объяснил свою позицию депутат.

15 февраля в 13:17
В Челнах ветер сдул рабочего с крыши стройки. Мужчина разбился
В Челнах ветер сдул рабочего с крыши стройки. Мужчина разбился

25-летний рабочий упал с 14-метровой крыши стройки и скончался до приезда медиков. Несчастный случай произошел на заводе кабин Sftp, который возводят на промплощадке «Камаза».

15 февраля в 12:37
Большинство вкладчиков Татфондбанка решили оставить свои деньги в банке-агенте по выплатам
Большинство вкладчиков Татфондбанка решили оставить свои деньги в банке-агенте по выплатам

Руководитель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин рассказал журналистам, о том, как их банк проводил выплаты пострадавшим клиентам Татфондбанка.

15 февраля в 11:57
В Челнах фельдшеру скорой помощи пьяный мужчина нанес черепно-мозговую травму
В Челнах фельдшеру скорой помощи пьяный мужчина нанес черепно-мозговую травму

Бригада скорой выехала на вызов в 26 комплекс Нового города. Во время осмотра пациент устроил скандал и ударил фельдшера по голове.

15 февраля в 11:55
В РТ ребенок упал в снег и притворился спящим при виде делегации с Миннихановым
В РТ ребенок упал в снег и притворился спящим при виде делегации с Миннихановым

В соцсетях появилась фотография мальчика, который притворился спящим при виде делегации во главе с президентом РТ Рустамом Миннихановым и председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

15 февраля в 11:22
Нюша стала наставницей вокалиста из Челнов
Нюша стала наставницей вокалиста из Челнов

Юный певец Нурлан Исмаилов прошел этап слепых прослушиваний в проекте “Голос. Дети” с песней Полада Бюль-Бюль оглы.

15 февраля в 10:07
В Челнах замело детские площадки
В Челнах замело детские площадки

Молодые мамы жалуются, что это зимой с детьми негде гулять - снег со специализированных площадок не убирается.

15 февраля в 09:49
Прокуратура: ПАД плохо убирает снег
Прокуратура: ПАД плохо убирает снег

Надзорное ведомство несколько раз привлекало руководство предприятия к ответственности и теперь вынесло представление в адрес руководителя исполкома Рината Абдуллина.

15 февраля в 08:38
18 и 19 февраля в Челнах на ипподроме пройдут гонки на «Кубок Салавата»
18 и 19 февраля в Челнах на ипподроме пройдут гонки на «Кубок Салавата»

Это единственное благотворительное соревнование по автоспорту в России. Большая часть призового фонда будет передана в детский дом.


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Рамиль Халимов
заместитель руководителя исполкома города
09 февраля, 2017

Сказано во время заседания антинаркотической комиссии в мэрии: «Сейчас в клубах города обстановка спокойная, наркотические средства там не распространяются, сбыт такой продукции идет в основном через сеть интернет»

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Выпуск 5 от 09 февраля, 2017г.
16 февраля 2017г. 09:16

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в 13:29
Рубрика: Вечерка On-Line

Челнинская река попала в список потенциально-опасных мест

Челнинская река попала в список потенциально-опасных мест

Пресс-служба МЧС по РТ рассказала о всех небезопасных местах на льду крупных рек республики.

Так, например, в Челнах на плотине в нижнем бьефе реки Кама есть открытая вода. 

В опасном списке и оказался Елабужский район, а точнее населеный пункт Тарловка. Там, по данным спасателей, на льду есть вода из-за подъема воды на плотине. 

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