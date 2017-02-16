Челнинская река попала в список потенциально-опасных мест

|15 февраля в 13:29
Пресс-служба МЧС по РТ рассказала о всех небезопасных местах на льду крупных рек республики.
|15 февраля в 13:25
«Единая страна, никаких договоров по распределению каких-то там полномочий. Все полномочия заложены в Конституции страны», — объяснил свою позицию депутат.
|15 февраля в 13:17
25-летний рабочий упал с 14-метровой крыши стройки и скончался до приезда медиков. Несчастный случай произошел на заводе кабин Sftp, который возводят на промплощадке «Камаза».
|15 февраля в 12:37
Руководитель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин рассказал журналистам, о том, как их банк проводил выплаты пострадавшим клиентам Татфондбанка.
|15 февраля в 11:57
Бригада скорой выехала на вызов в 26 комплекс Нового города. Во время осмотра пациент устроил скандал и ударил фельдшера по голове.
|15 февраля в 11:55
В соцсетях появилась фотография мальчика, который притворился спящим при виде делегации во главе с президентом РТ Рустамом Миннихановым и председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
|15 февраля в 11:22
Юный певец Нурлан Исмаилов прошел этап слепых прослушиваний в проекте “Голос. Дети” с песней Полада Бюль-Бюль оглы.
|15 февраля в 10:07
Молодые мамы жалуются, что это зимой с детьми негде гулять - снег со специализированных площадок не убирается.
|15 февраля в 09:49
Надзорное ведомство несколько раз привлекало руководство предприятия к ответственности и теперь вынесло представление в адрес руководителя исполкома Рината Абдуллина.
|15 февраля в 08:38
Это единственное благотворительное соревнование по автоспорту в России. Большая часть призового фонда будет передана в детский дом.
Комментарии посетителей
Я хоть и русский, но с удовольствием послал бы подальше Жирика... Москва слишком много высасывает из регионов...
Кстати правильно говорит.
Такси “Омега” (Набережные Челны), у вас по одному и тому же маршруту разные тарифы (на новой, чистой иномарке 120...
Водитель муниципального автотранспортного предприятия “Сочиавтотранс”, находясь за рулем автобуса,...
Т.е воровство на 90 тыс. рублей - это уровень ВОРИШЕК . А уровень (левел) ВОРА - от какой суммы начинается ?
Если КамАЗ перейдет в этом году на однодневку, то прибыли станет еще больше. PS: а кабины то какие современные,...
В Татарстане посадили инвалидов, напавших на бандита-сироту - вот такие новости нужны в нашем динамичном...
яковлев, пиариться не вспотел ?
321, ты же риальный посан, чего тупишь ? Хотя больше твои словесные высеры походят на журнализдские вопли ТП.
чушпаны, что такое “накатизадид”?
А вот то, что производителями таких “чушпанов” и прочего биомусора являются “реальные типЫ” типа 321 уже давно...
разве парень виноват в том, что созрел раньше срока? сейчас вообще бешеная акселерация среди детей и...
любопытно. лексика подростков-чушпанов (некоторые, даже повзрослев, остаются ими в душе до смерти... вот...
321 ! Папа ! Объясняю тебе: 1. Шифт - это русский транскрипт названия клавиши Shift. С ее помощью меняется регистр...
у своего недоноска малолетнего спроси. похоже, он умнее папы.
что такое шифт? жёмга? в лом?
Дорогой Игорь ! Поздравляем Вас с этим знаменательным событием - 13 февраля - Днем Гандона - вашим днем! Если вы...
Так что у кого есть знакомые ГАНДОНЫ можете их поздравить 13 го февраля.
потому, если без кондома или по недомыслию вы их используете многократно - гениталии еще долго чесаться...
яковлев, если ты сам лезешь в такой замес, ты должен быть готов к тому, что и в отделении у них не будет...