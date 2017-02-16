Челнинская река попала в список потенциально-опасных мест

Пресс-служба МЧС по РТ рассказала о всех небезопасных местах на льду крупных рек республики.

Так, например, в Челнах на плотине в нижнем бьефе реки Кама есть открытая вода.

В опасном списке и оказался Елабужский район, а точнее населеный пункт Тарловка. Там, по данным спасателей, на льду есть вода из-за подъема воды на плотине.