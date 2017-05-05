Челнинские дорожники продолжают ямочный ремонт

Предприятием автомобильных дорог ведется работа по ликвидации аварийной ямочности в трех районах города, передает пресс-служба исполкома города.

В Комсомольском районе с 6 по 7 мая отремонтируют местные проезды пр. Мусы Джалиля, улиц Гвардейская, Грина и местный проезд со стороны Автостанции.

В Автозаводском районе 6 мая проведут ремонтные работы на местном проезде пр. Яшьлек со стороны 26 и 52 комплексов. С 7 по 9 мая отремонтируют улицу 40 лет Победы.

В Центральном районе 6 мая отремонтируют дороги Медгородка. 7 мая проведут ямочный ремонт на улице А. Королева.

Аварийно-ямочный ремонт производится согласно технологии при благоприятных погодных условиях, отмечают в исполкоме.