Челнинские хоккеисты с победой начали сезон в ВХЛ

В Барнауле подопечных Айдара Мусакаева ждал местный клуб «Алтай». Первая встреча челнинцам удалась на славу, победа со счетом 6:2 тому подтверждение. Шайбами отметились Роман Опалев, Рафаэль Гараев, Айдар Ханнанов, Роман Миронихин, Александр Мухин и Артем Бобиков. На следующий день гости собрались и все-таки смогли взять реванш и одержать победу со счетом 4:2 (в составе челнинцев шайбами отметились Айдар Ханнанов и Александр Мухин).

– Молодцы обе команды, все по игре, - отметил наставник челнинцев на послематчевой пресс-конференции. – Не каждая команда увезет из Барнаула сто процентов очков. В целом: молодцы ребята – играли, бились. Игра была жесткая игра, и техничная.

На вопрос о задачах на сезон Айдар Юнирович ответил, что все решится после встречи с руководством клуба.

– Сами для себя ставим цель – добраться до плей-офф, - подытожил главный тренер ХК "Челны". – Главное – с каждой игрой прибавлять, выигрывать и набираться опыта в течение сезона.

Следующие матчи ХК «Челны» проведет 27-28 сентября дома, соперник – «Юниор» из Кургана. Начало встреч в 18:30.