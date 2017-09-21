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20 сентября в 21:04
Линар Закиров о татарском языке: “Особых жалоб со стороны населения мне не поступало”
Линар Закиров о татарском языке: “Особых жалоб со стороны населения мне не поступало”

Мэр самого “русского” в Татарстане города - Бугульмы прокомментировал “Вечерке” злободневную в республике тему - об обязательном изучении татарского языка в школах.

20 сентября в 15:12
106 челнинцев заразились ВИЧ-инфекцией с начала года
106 челнинцев заразились ВИЧ-инфекцией с начала года

Сохраняется высокий уровень диспансеризации в течение последних трех лет.

20 сентября в 15:06
Челнинские хоккеисты с победой начали сезон в ВХЛ
Челнинские хоккеисты с победой начали сезон в ВХЛ

ХК «Челны» открывал новый сезон в первенстве Высшей хоккейной лиге играми на выезде.

20 сентября в 12:21
Автомойщик в Челнах угнал Audi Q7 и попал в ДТП
Автомойщик в Челнах угнал Audi Q7 и попал в ДТП

Скрыть следы аварии злоумышленник надеялся, хорошенько помыв автомобиль.

20 сентября в 10:31
Дорожники отремонтировали пересечение проспектов Московский и Автозаводский
Дорожники отремонтировали пересечение проспектов Московский и Автозаводский

Предприятие ЗАО “Трест Камдорстрой” обновило верхний слой асфальтового покрытия.

20 сентября в 08:55
В Челнах прошел Единый день пенсионной грамотности
В Челнах прошел Единый день пенсионной грамотности

Сотрудники челнинского управления ПФР рассказали учащимся 42-х образовательных учреждений города о том, что такое пенсионные права, как они формируются и от чего зависят, зачем нужна зеленая карточка СНИЛС и многое другое.

20 сентября в 08:51
В Набережных Челнах есть два бассейна, отвечающих всем современным требованиям
В Набережных Челнах есть два бассейна, отвечающих всем современным требованиям

Лето кончилось, но это не значит, что плавать больше нельзя. Нужно просто купить абонемент в бассейн.

20 сентября в 08:00
В Челнах проводится профилактическая акция «Татарстан без тонировки»
В Челнах проводится профилактическая акция «Татарстан без тонировки»

Сотрудники ГИБДД во время рейдов особое внимание будут уделять автомобилям с тонированными передними и лобовыми стеклами.

19 сентября в 13:58
Суд признал незаконными операции Татфондбанка на 17 млн рублей
Суд признал незаконными операции Татфондбанка на 17 млн рублей

Арбитражный суд РТ признал незаконной выдачу средств физическому лицу 8, 9, 12 и 13 декабря 2016 года.

19 сентября в 12:43
Соцсети: в Казани эвакуируют ТЦ «Парк Хаус»
Соцсети: в Казани эвакуируют ТЦ «Парк Хаус»

Пока неизвестно, стали ли причиной эвакуации очередные анонимные звонки.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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в 15:06
Рубрика: Вечерка On-Line

Челнинские хоккеисты с победой начали сезон в ВХЛ

Челнинские хоккеисты с победой начали сезон в ВХЛ

В Барнауле подопечных Айдара Мусакаева ждал местный клуб «Алтай». Первая встреча челнинцам удалась на славу, победа со счетом 6:2 тому подтверждение. Шайбами отметились Роман Опалев, Рафаэль Гараев, Айдар Ханнанов, Роман Миронихин, Александр Мухин и Артем Бобиков. На следующий день гости собрались и все-таки смогли взять реванш и одержать победу со счетом 4:2 (в составе челнинцев шайбами отметились Айдар Ханнанов и Александр Мухин).

– Молодцы обе команды, все по игре, - отметил наставник челнинцев на послематчевой пресс-конференции. – Не каждая команда увезет из Барнаула сто процентов очков. В целом: молодцы ребята – играли, бились. Игра была жесткая игра, и техничная.

На вопрос о задачах на сезон Айдар Юнирович ответил, что все решится после встречи с руководством клуба.

– Сами для себя ставим цель – добраться до плей-офф, - подытожил главный тренер ХК "Челны". –  Главное – с каждой игрой прибавлять, выигрывать и набираться опыта в течение сезона.

Следующие матчи ХК «Челны» проведет 27-28 сентября дома, соперник – «Юниор» из Кургана. Начало встреч в 18:30.

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