Челнинские коммунальщики не справляются со снегом

В Набережных Челнах городские службы оказались не готовы к тому, что в первые дни 2017 года выпадет 30% от месячной нормы снега. После затянувшихся праздников коммунальщики спешно приводят город в порядок – Набережные Челны в буквальном смысле оказались в снежном плену.
Припаркованные машины практически полностью ушли под снег, на проспектах - снежная каша. Но гораздо хуже дела обстоят на местных проездах - сугробы по колено. Люди падают, не могут выбраться из собственных дворов. И снег, по прогнозам синоптиков, будет идти до субботы.
Челнинцы закидали жалобами на нечищеные дороги социальные сети. Сегодня коммунальщики спешно приводят проспекты в порядок. Местные проезды пока стоят нетронутыми, сообщает Эфир-24.
Ежедневно на дороги города выходит до 70 единиц специальной техники: 5 снегопогрузчиков, гусеничный трактор, грейдера, фронтальные погрузчики, камазы для вывоза снега, а также до 80 рабочих. В ночную смену выходит до 60 единиц снегоуборочной техники и 15-20 рабочих, задействованных в уборке снега с разворотов, трегоульников, заездов на местные дороги.
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