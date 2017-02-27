Челнинские коммунисты порвали на митинге “пятитысячную подачку” для пенсионеров

23 февраля представители челнинского отделения партии "Коммунисты Росии" провели митинг, посвященный 99-й годовщине со Дня рождения Красной Армии и Военно-морского флота, а также, 100-летию февральской революции, в защиту законных прав граждан.

Акция началась с возложения цветов павшим солдатам в парке Победы. Затем, участниками митинга была проведена акция в защиту детей войны. Участники митинга потребовали принять закон о детях войны, развернули плакат: «Власть, выполни долг перед детьми войны!». Также, они потребовали отправить в отставку депутата Госдумы РФ Альфию Когогину, которая не поддержала закон о детях войны.

Далее речи пошли о делах насущных.

- Если в побежденной Германии пенсионеры получают в среднем пенсию 180 тыс. рублей, то в России она сегодня 13 тыс. рублей, больше половины из которой уходит на оплату ЖКУ, лекарства, - заявила в своем выступлении лидер "КР" Татьяна Гурьева. - Десять олигархов в России имеют состояние 6,6 трлн. рублей, на эту сумму живут 43 млн. российских пенсионеров. Власть выплатила пенсионерам в феврале дополнительно по 5 тыс. рублей, но это было преподнесено так, что как будто пенсионеры получили по 5 млн. рублей. А фактически, государство ограбило пенсионеров, не выплатило им законную индексацию пенсий. А вместо этого, подачку в 5 тыс. рублей.

Ее сторонники развернули большую нарисованную 5-тысячную купюру, которую, в итоге, разорвали.