Челнинские лицеисты представят Россию на JuniorSkills в Абу-Даби

Команда лицея инновационных технологий № 36 Набережных Челнов представит Россию на международных презентационных соревнованиях JuniorSkills в рамках мирового чемпионата WorldSkills Competitions Abu-Dhabi-2017 по компетенции «Мобильная робототехника 14+», сообщает «Татар-информ».
Соревнования JuniorSkills состоятся с 14 по 19 октября в столице Объединенных Арабских Эмиратов по трем компетенциям: электромонтажные работы, мобильная робототехника, графический дизайн.
Для участия в составе национальной сборной JuniorSkills по компетенции «Мобильная робототехника 14+» приглашена команда набережночелнинского лицея в составе учащихся Владислава Хобта и Ильи Макарова, а также тренера, педагога дополнительного образования детей лицея № 36 Дмитрия Фомина.
Комментарии посетителей
а как органами объясняются обыски? или никак? просто кошмарят бизнес?
Этот Кафетерий отдадут мастерам,а рабочие в пролёте.1000%
Про статью в целом, молчу! Но перечисленные ФАКТЫ, это красиво написали!))) критика должна быть и она должна...
Все-то у вас врачи, да учителя плохие. Лечитесь и учитесь дома. Даже все что хорошее люди делают, норовите...
К сожалению, таких врачей осталось мало. Настоящие профессионалы остались только среди пенсионеров. Молодые...
В 14 году руководителеи города был Вася Шайхразиев.Но этого человегка ни кто и ни когда не накажет.
Сумела ли Айгель Гайсина показать красоту и скромность татарской девушки, богатства татарского языка и...
Прошу заметить, что я ни словечком НЕ защищаю водителей, нарушающих ПДД !!!! Я - только ЗА повышение штрафов......
Когда же введут РЕАЛЬНЫЕ штрафы для пешеходов, нарушающих ПДД ???? Если взрослый человек, то с сообщением по...
Кто бы сомневался в “правильности” написания.... Мы же в РТ живём... Если вчера даже ректор КИИД сказала, что...
И теперь внимание вопрос.Кто будет оплачивать за свет? Минута на размышление.
Вместо того что б платить человеческую зарплату придумывают всякую херню.
Нам, татарам, можно :)
неопределенный срок- как он может кончаться ? очень интересно
это утверждение тоже нужно немного скорректировать: он теперь тоже является частью власти...
Согласен. Уже 100000 .... 0000 раз говорили таким упертым - мусоросжигательный завод выделяет исключительно...
Яковлев один из немногих, кто не боится корректировать власть. Так держать!))))
мы так и поняли
На границе с Башкирией и Татарстана - ошибка в падеже. Пол года - пишется слитно. За два месяца до регистрации,...
Вот идиоты, написано же, что безвредный завод по японской технологии!