Челнинские лицеисты представят Россию на JuniorSkills в Абу-Даби

Вход | Регистрация
Курсы валют (13.10.2017):
$58.07130 68.35570
Погода в Набережных Челнах:
Ясно Пасмурно Малооблачно
+11° +7° +7°
День
13 октября		 Вечер
13 октября		 Ночь
14 октября
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
13 октября в 12:02
Напавшей на фельдшера в Челнах жительнице Заинска не удалось обжаловать приговор
Напавшей на фельдшера в Челнах жительнице Заинска не удалось обжаловать приговор

Женщина проведет в колонии общего режима шесть лет. Кроме того, она должна будет заплатить потерпевшей 150 000 рублей компенсации морального вреда.

13 октября в 11:55
К зиме вырастут цены на красную икру
К зиме вырастут цены на красную икру

За последние полгода цена на красную икру уже поднялась с 1 950 рублей до 3 тысяч рублей за килограмм, цены на икру горбуши выросли на 23%, а на икру кеты — на 13%.
13 октября в 11:20
В Челнах маму ребенка обокрали мошенники
В Челнах маму ребенка обокрали мошенники

Женщина хотела купить своему ребенку одежду, а в итоге, потеряла больше 3 тысяч рублей.

13 октября в 11:06
Троих грибников вывели из леса челнинские спасатели
Троих грибников вывели из леса челнинские спасатели

Компания заблудилась в Боровецком лесу накануне ночью.

13 октября в 09:12
Роспотребнадзор сообщил о трехкратном росте табачного контрафакта
Роспотребнадзор сообщил о трехкратном росте табачного контрафакта

Более 40% ввезенных из-за рубежа сигарет не соответствует требованиям безопасности. Большая часть нелегальных сигарет изготовлена в странах Евразийского экономического союза.

13 октября в 08:33
Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект о продаже лекарств в сети
Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект о продаже лекарств в сети

Речь идет о лекарствах, для покупки которых не требуется рецепт. В настоящее время сайты, продающие фармацевтические средства, могут быть закрыты в досудебном порядке.
13 октября в 08:24
В Челнах задумались о возрождении традиций соколиной охоты
В Челнах задумались о возрождении традиций соколиной охоты

В челнинском зоопарке при конноспортивной школе «Тулпар» появились ястребы-тетеревятники.

13 октября в 08:22
В РТ служба «112» начала определять, откуда звонят клиенты семи операторов
В РТ служба «112» начала определять, откуда звонят клиенты семи операторов

В тестовом режиме действует функция определения местоположения звонящего у МТС, “Мегафона”, “Билайна”, ТМТ, “Таттелекома”, “Ростелекома” и “Дом.ру”.

13 октября в 08:05
В Набережных Челнах зафиксировано снижение преступности
В Набережных Челнах зафиксировано снижение преступности

В городе наблюдается 100-процентная раскрываемость убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, побоев.

12 октября в 16:27
Челнинские правоохранители провели рейд по магазинам
Челнинские правоохранители провели рейд по магазинам

Они выявляли нарушения алкогольного законодательства в Автозаводском районе.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

Ложь
Правда

Индекс правды: 35%
Проголосовало: 65

Требуется менеджер

Новости

Выпуск №40 от 11 октября, 2017г.
13 октября 2017г. 12:06

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
Певица из Челнов спела в “Вечернем Урганте” (ВИДЕО)
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 08:16
Рубрика: Вечерка On-Line

Челнинские лицеисты представят Россию на JuniorSkills в Абу-Даби

Челнинские лицеисты представят Россию на JuniorSkills в Абу-Даби

Команда лицея инновационных технологий № 36 Набережных Челнов представит Россию на международных презентационных соревнованиях JuniorSkills в рамках мирового чемпионата WorldSkills Competitions Abu-Dhabi-2017 по компетенции «Мобильная робототехника 14+», сообщает «Татар-информ».

Соревнования JuniorSkills состоятся с 14 по 19 октября в столице Объединенных Арабских Эмиратов по трем компетенциям: электромонтажные работы, мобильная робототехника, графический дизайн.

Для участия в составе национальной сборной JuniorSkills по компетенции «Мобильная робототехника 14+» приглашена команда набережночелнинского лицея в составе учащихся Владислава Хобта и Ильи Макарова, а также тренера, педагога дополнительного образования детей лицея № 36 Дмитрия Фомина.

Оцените материал:
  • Понравился: 0
  • Не понравился: 0
Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Утро, день, вечер, ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru