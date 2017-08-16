Челнинские педагоги получат 2847 ноутбуков от республики

На укрепление материально-технической базы и приобретение технических средств обучения для челнинских школ в этом году выделено 121,2 млн рублей. Об этом сообщил начальник Управления образования исполкома города Винер Харисов.
По его словам, в этом году республика выделила 2847 ноутбуков для челнинских педагогов.
Из заказа федерального списка учебников получено 124 тысячи книг на 39,3 млн рублей. По словам главы Управления образования города, обеспеченность учебниками челнинских школ составляет 96,9 процента.
«Пока не предоставлены учебники для учащихся восьмых классов, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам. Министерство образования и науки обещало до 1 сентября обеспечить город электронными версиями этих книг», — заметил Харисов.
Обеспеченность педагогическими кадрами в челнинских школах составляет 99,3 процента. «На сегодняшний день имеются вакансии учителей начальных классов. С 15 августа начнется прием молодых специалистов, за счет них вакансии должны быть закрыты», — сказал чиновник.
Комментарии посетителей
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