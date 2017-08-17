Челнинские полицейские задержали мошенницу-гастролерку

Полиция Набережных Челнов задержала гражданку из ближнего зарубежья, которая подозревается в серии мошенничеств.

Первое заявлению в полицию поступило 23 июля. Жительница старой части города рассказала о том, что к ней в полдень попросилась на ночлег незнакомая женщина. При этом она упомянула, что знает сестру челнинки. Приезжая несла тяжелые сумки и представилась частным предпринимателем. Уже в квартире она стала жаловаться, что торговля оказалась в убыток, якобы, кому-то задолжала 50 тысяч рублей и попросила одолжить эту сумму под залог золотых изделий. Просительница клялась, что вернет долг не позднее трех часов. Таких денег у пенсионерки не оказалось, но приезжую устроили и 10 тысяч целковых, которые сердобольная челнинка достала из своего кошелька. Обрадованная «торговка» всучила взамен цепочку с кулоном из блестящего жёлтого металла и под предлогом срочных дел исчезла.

Так случилось, что к женщине заглянула дочь, которая по внешнему виду бижутерии поняла, что это вовсе не золото, а начищенная медь. Как и следовало ожидать «честная торговка» в назначенный срок не появилась.

Второе заявление теперь уже от жительницы новой части города поступило спустя две недели. За горсть медной бижутерии потерпевшая отдала 20 тысяч рублей.

По обоим фактам было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Тем временем сотрудникам уголовного розыска удалось установить данные женщины, подозреваемой в мошенничестве. Выяснилось, что ей 61 год и почтенная дама является жительницей одной из республик ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба УВД. Задержать её было нелегко потому, что она постоянно находится в разъездах, под предлогом торговли постельным бельем гастролирует по городам России. Челнинские полицейские выехали в Тамбовскую область и задержали мошенницу уже в вагоне поезда, который отправлялся в Москву. В настоящее время женщина находится под арестом и сотрудничает со следствием. В частности, она возместила одной из потерпевших 10 тысяч рублей причиненного ущерба.