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17 августа в 11:33
В Челнах с начала года в суд направлено 10 уголовных дел в отношении «игровиков»
В Челнах с начала года в суд направлено 10 уголовных дел в отношении «игровиков»

Были осуждены восемь человек. Двое из низ получили реальные сроки, один условный, а остальных приговорили к обязательным работам.

17 августа в 10:33
В Челнах чиновник спохватился и решил дальше бороться за свою честь и достоинство
В Челнах чиновник спохватился и решил дальше бороться за свою честь и достоинство

Руководитель коммунальных служб Рафаиль Киямов опять хочет засудить депутата горсовета Сергея Яковлева.

17 августа в 10:04
Челнинка, сопровождавшая ребенка в КДМЦ, получила травмы в карете «скорой»
Челнинка, сопровождавшая ребенка в КДМЦ, получила травмы в карете «скорой»

Происшествие случилось накануне, в 10:45. Пострадавшей самой понадобилась помощь медиков.

17 августа в 10:01
Челнинские полицейские задержали мошенницу-гастролерку
Челнинские полицейские задержали мошенницу-гастролерку

Стражам порядка пришлось выехать за подозреваемой в Тамбовскую область. Задержание произошло прямо в поезде.

17 августа в 09:03
В Челнах вынесли приговор главе фонда “Люди Татарстана”
В Челнах вынесли приговор главе фонда “Люди Татарстана”

Суд признал Сергея Изотова виновным в умышленном причинение вреда здоровью средней тяжести.

17 августа в 08:51
Президент РТ наказал 4 министров за ошибки в декларациях о доходах
Президент РТ наказал 4 министров за ошибки в декларациях о доходах

По словам президента, по итогам проверки были выявлены нарушения в отношении 17 руководителей.  “Это не ошибки, это халатное отношение к исполнению обязанностей”, - сказал Минниханов.

17 августа в 08:39
Два пожара случилось за ночь в Челнах
Два пожара случилось за ночь в Челнах

В обоих случаях предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

17 августа в 08:37
«АК БАРС» Банк заявил о спам-атаке своих клиентов через мессенджеры
«АК БАРС» Банк заявил о спам-атаке своих клиентов через мессенджеры

На своем официальном сайте татарстанский банк заявил о том, что их клиентов атаковали дезинформацией о проблемах в финансово-кредитной организации, которых нет.
17 августа в 08:27
В РТ утонул 9-летний мальчик, купаясь в запрещенном месте
В РТ утонул 9-летний мальчик, купаясь в запрещенном месте

Дети купались в канале. Один из мальчиков стал тонуть. Остальные ребята смогли его вытащить на берег. Но рядом никого не оказалось, кто смог бы оказать ребенку первую помощь.
17 августа в 08:25
Прокуратура Челнов указала управляющей компании на недочеты при работе с «нулевой» квартирой
Прокуратура Челнов указала управляющей компании на недочеты при работе с «нулевой» квартирой

Прокуратура города провела проверку соблюдения жилищного законодательства.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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Выпуск №31 от 09 августа, 2017г.
17 августа 2017г. 11:58

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в 10:01
Рубрика: Вечерка On-Line

Челнинские полицейские задержали мошенницу-гастролерку

Челнинские полицейские задержали мошенницу-гастролерку

Полиция Набережных Челнов задержала гражданку из ближнего зарубежья, которая подозревается в серии мошенничеств.

Первое заявлению в полицию поступило 23 июля. Жительница старой части города рассказала о том, что к ней в полдень попросилась на ночлег незнакомая женщина. При этом она упомянула, что знает сестру челнинки. Приезжая несла тяжелые сумки и представилась частным предпринимателем. Уже в квартире она стала жаловаться, что торговля оказалась в убыток, якобы, кому-то задолжала 50 тысяч рублей и попросила одолжить эту сумму под залог золотых изделий. Просительница клялась, что вернет долг не позднее трех часов. Таких денег у пенсионерки не оказалось, но приезжую устроили и 10 тысяч целковых, которые сердобольная челнинка достала из своего кошелька. Обрадованная «торговка» всучила взамен цепочку с кулоном из блестящего жёлтого металла и под предлогом срочных дел исчезла.

Так случилось, что к женщине заглянула дочь, которая по внешнему виду бижутерии поняла, что это вовсе не золото, а начищенная медь. Как и следовало ожидать «честная торговка» в назначенный срок не появилась.

Второе заявление теперь уже от жительницы новой части города поступило спустя две недели. За горсть медной бижутерии потерпевшая отдала 20 тысяч рублей.

По обоим фактам было возбуждено уголовное дело по  ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», которое предусматривает наказание в виде  лишения свободы на срок до пяти лет.

Тем временем сотрудникам уголовного розыска удалось установить данные женщины, подозреваемой в мошенничестве. Выяснилось, что ей 61 год и почтенная дама является жительницей одной из республик ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба УВД. Задержать её было нелегко потому, что она постоянно находится в разъездах, под предлогом торговли постельным бельем гастролирует по городам России. Челнинские полицейские выехали в Тамбовскую область и задержали мошенницу уже в вагоне поезда, который отправлялся в Москву. В настоящее время женщина находится под арестом и сотрудничает со следствием. В частности, она возместила одной из потерпевших 10 тысяч рублей причиненного ущерба.

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