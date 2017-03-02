Челнинские саентологи выставили на продажу церковь за 40 млн рублей

За 40 млн рублей продают представители «Церкви сайентологии» в Набережных Челнах два таунхауса, которые суд признал опасными, пишут «Вести Камаза».

В октябре прошлого года прокуратура вместе с ФСБ побывали в этих помещениях в доме №54 на проспекте Набережночелнинский и выяснили, что там нет вторых эвакуационных выходов, деревянные элементы кровли не огнестойки. Кроме того, дверные проемы в помещениях низкие, лестницы и линолеум — пожароопасные. Также собственник здания не разработал паспорт безопасности объекта. Добровольно устранять нарушения он не стал и тогда прокуратура обратилась в суд.



В декабре сайентологи стали думать о продаже офиса в центре города. Владельцы описали локацию, как офис площадью 918 кв.м в оживленной деловой части города с ежедневным потоком в 50 000 машин, в радиусе 1 км от которого располагается 559 организаций. Однако они ни слова не сообщили о том, кому здание принадлежит. Помещения и земля находятся в собственности церкви, также у сайентологов есть парковочные места.

На официальном ресурсе челнинской миссии религиозного движения до сих пор адрес указан как действующий.