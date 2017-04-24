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24 апреля в 15:23
Новые данные о расследовании дела Татфондбанка
Новые данные о расследовании дела Татфондбанка

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении Роберта Мусина.

24 апреля в 14:23
Наиль Магдеев: “Территория должна быть как конфетка”
Наиль Магдеев: “Территория должна быть как конфетка”

Мэр города призвал руководителей уделить серьезное внимание на чистоту подведомственных территорий.

24 апреля в 12:23
ФК “КАМАЗ” приглашает челнинцев на встречу с командой
ФК “КАМАЗ” приглашает челнинцев на встречу с командой

Челнинский футбольный клуб в преддверии первого домашнего матча 2017 года приглашает любителей и ценителей футбола на встречу с командой и руководством клуба.

24 апреля в 08:41
В РТ водитель школьного автобуса подозревается в сексуальных связях с ученицей
В РТ водитель школьного автобуса подозревается в сексуальных связях с ученицей

Водителю автобуса грозит до 4 лет лишения свободы. Однако мать школьницы подала ходатайство в полицию с просьбой не привлекать ее потенциального зятя к уголовной ответственности.

24 апреля в 08:27
В Челнах пройдет молодежный антикоррупционный форум «За честные Челны»
В Челнах пройдет молодежный антикоррупционный форум «За честные Челны»

27 апреля в молодежном центре «Нур» Набережных Челнов состоится молодежный антикоррупционный форум. В городе пройдут мероприятия  под лозунгом «Честным быть модно!».

24 апреля в 08:22
В Челнах на перевозку жителей в сады-огороды потратят 15 млн рублей
В Челнах на перевозку жителей в сады-огороды потратят 15 млн рублей

Автобусы будут отправляться от остановки «Дом обуви», от площадки около завода двигателей, от гипермаркета «Мегастрой» (за первой автодорогой), от остановки «51-й комплекс» и от автостанции.

24 апреля в 08:12
Челнинские спасатели продолжают искать пропавшего рыбака
Челнинские спасатели продолжают искать пропавшего рыбака

Мужчина ушел 17 апреля и до сих пор о нем ничего не слышно.

24 апреля в 08:07
В РТ при столкновении автомобилей «Лада» и «Порш Кайен» погибли люди
В РТ при столкновении автомобилей «Лада» и «Порш Кайен» погибли люди

Прибывшие на место спасатели при помощи специального гидравлического инструмента вскрыли разбитый автомобиль “Лада” и извлекли из него тела погибших.
24 апреля в 08:02
В общегородском субботнике участвовали 26 470 челнинцев
В общегородском субботнике участвовали 26 470 челнинцев

В субботнике участвовали 440 организаций, было привлечено 165 единиц техники.

21 апреля в 16:28
Увеличат число вагонов электричек Челны – Ижевск – Челны
Увеличат число вагонов электричек Челны – Ижевск – Челны

Теперь по маршруту будут следовать по два вагона.


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Правдомер
Правдомер
Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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Выпуск 15 от 19 апреля, 2017г.
25 апреля 2017г. 02:54

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в 08:12
Рубрика: Вечерка On-Line

Челнинские спасатели продолжают искать пропавшего рыбака

Челнинские спасатели продолжают искать пропавшего рыбака

Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ, 63-летний мужчина ушел на рыбалку 17 апреля и не вернулся.

В субботу утром, водолазная группа в очередной раз выехала на место происшествия. Ими было обследовано 40 000 м2, кроме того спасатели визуально осмотрели 7 км на лодке. 

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