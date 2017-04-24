Челнинские спасатели продолжают искать пропавшего рыбака

|24 апреля в 15:23
Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении Роберта Мусина.
|24 апреля в 14:23
Мэр города призвал руководителей уделить серьезное внимание на чистоту подведомственных территорий.
|24 апреля в 12:23
Челнинский футбольный клуб в преддверии первого домашнего матча 2017 года приглашает любителей и ценителей футбола на встречу с командой и руководством клуба.
|24 апреля в 08:41
Водителю автобуса грозит до 4 лет лишения свободы. Однако мать школьницы подала ходатайство в полицию с просьбой не привлекать ее потенциального зятя к уголовной ответственности.
|24 апреля в 08:27
27 апреля в молодежном центре «Нур» Набережных Челнов состоится молодежный антикоррупционный форум. В городе пройдут мероприятия под лозунгом «Честным быть модно!».
|24 апреля в 08:22
Автобусы будут отправляться от остановки «Дом обуви», от площадки около завода двигателей, от гипермаркета «Мегастрой» (за первой автодорогой), от остановки «51-й комплекс» и от автостанции.
|24 апреля в 08:12
Мужчина ушел 17 апреля и до сих пор о нем ничего не слышно.
|24 апреля в 08:07
Прибывшие на место спасатели при помощи специального гидравлического инструмента вскрыли разбитый автомобиль “Лада” и извлекли из него тела погибших.
|24 апреля в 08:02
В субботнике участвовали 440 организаций, было привлечено 165 единиц техники.
|21 апреля в 16:28
Теперь по маршруту будут следовать по два вагона.
Комментарии посетителей
Ну и ну! Просто поражен!...
а шо вы хотели, господа? полицейское государство в действии, всех несогласных на кол! был бы человек, а дело...
Так не бывает, что в бездетности виноват кто-то один? Бывает! Знаю женщину, которую в течение шести лет муж и...
“Понравился” субботник в УВД... Работают с 9 до 13.00 Время десятый час, толпы народу в коридорах, по электронной...
В сквере им.Мусы Джалиля все еще более печально. Бордюры раскурочены. В роли вандалов выступают водители...
Лишь бы замуж выйти. Или лишь бы дочь с рук сбыть.
интересное интервью
Врач молодец, рассказала обо всём, как есть. В городе много достойных семей, растят хороших детей. Не все...
Во все щели лезут эти попы. Пусть учат свою паству, как надо жить.
Так не бывает, что в бездетности виноват кто-то один. Ёще как бывает......Челны страшно колхозный...
Какой смысл в таких новостях? зачем воду мутить, все равно не введут. Уже не первый раз предлагают. Вот когда...
Клоунада, конечно! Особенно удивляет позиция издания в этом вопросе. Организаторы митинга настолько...
Очень рискованное заявление. Что же, все предприниматели Челнов (включая Петрушина, т.к. у него тоже есть...
Все для народа...
В нашем городе нет ни хлеба, ни зрелищ... Вот и уезжают люди, кто может...
филармонию я и в инете посмотрю ,и книжки мне вслух почитают , молодежь другими интересами живет, более...
Берегите себя парни,удачи вам !
Люди уезжают не из-за точечной застройки и того, что нет филармонии. Факт в том, что вести в Челнах успешный и...
Петрушину терять нечего, в его возрасте можно говорить всю правду... А вот, кто сейчас правит городом -...
4 детей, очень много знакомых. Те, кто учился в Челнах, остаются в Челнах. Те, кто уехал на учёбу в ВУЗ в другие...