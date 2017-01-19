Челнинские спортсмены победили во всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

В городе Новочебоксарск завершились чемпионат и первенство Приволжского Федерального Округа по легкой атлетике, сообщает Министерство по делам молодежи и спорту РТ.
В соревнованиях в составе сборной Республики Татарстан приняли участие воспитанники ДЮСШ «Яр Чаллы». Победителями и призерами стали:
В первенстве ПФО:
Елисеев Дмитрий (1 место – бег 60м, 2 место – бег 200м) Тренер – Панин Геннадий Николаевич;
Вильданова Айсылу (1 место – бег 400м, эстафета бег 4х200, 2 место – бег 200м) Тренер – Стариков Валентин Иванович;
В чемпионате ПФО:
Головин Игорь (1 место – бег 1500м, 2 место – бег 3000м) Тренер – Панин Геннадий Николаевич;
Хадеев Искандер (3 место – бег 1500м) Тренер – Петрова Татьяна Николаевна.
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