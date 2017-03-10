Челнинские спортсмены стали победителями и призерами чемпионата РТ по греко-римской борьбе

|10 марта в 16:49
Чаще всего объектами ложного минирования становятся школы и магазины.
|10 марта в 15:49
В надзорное ведомство обратился активист Сергей Изотов. Он пожаловался что обелиск Славы воинам в селе Боровецкое находится в аварийном состоянии.
|10 марта в 14:14
В городе впервые проводится конкурс «Челнинская хозяюшка-2017». За это звание будут бороться 6 претенденток.
|10 марта в 13:19
Чтобы из государственных поликлиник специалисты не уходили в платные, врачам этой осенью повысят зарплату на 180% по отношению к средней зарплате по РТ, медсестрам и нянечкам на 90 и 80%.
|10 марта в 12:47
Челнинцев и гостей города приглашают «потрогать» свою мечту, получить реальную цену и при желании тут же оформить заявку на потребительский кредит по максимально приемлемым условиям.
|10 марта в 11:33
С начала года в городе появилось на свет 1300 детей - почти на 250 малышей меньше, чем прошлом году. Это связано с естественной убылью населения в 1990-е годы.
|10 марта в 11:30
Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя в отношении подозреваемых 22-летнего Руслана Архипова и 19-летнего Романа Халилова.
|10 марта в 10:06
Министерство обсуждает возможность повышения или снижения ставки НДФЛ в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), чтобы стимулировать россиян самим копить на пенсию.
|10 марта в 09:17
По предварительной версии, угону предшествовала ссора между владельцем авто и его обидчиком. Машина найдена в технически исправном состоянии и помещена на специальную стоянку.
|10 марта в 08:33
В поликлинике №3 пациентка направилась к выходу, но в коридоре почувствовала себя плохо. Медики стали оказывать первую помощь и вызвали «скорую», однако спасти ее не удалось.
Комментарии посетителей
Психология быдла
” Обслуживают” , простите, проститутки, ну, или на худой конец, жители(ю) знакомые с понятием ОБСЛУЖИВАТЬ и, тем...
Налоги все платят, даже сотрудники “скорой”
Огромное спасибо врачам, медсёстрам, санитаркам и буфетчицам Челнинских больниц и поликлиник.За то, что вы...
Нечего защищать скорую. Не обломятся-приедут. Итак за все врачам платим. Я сама решаю, нужна мне помощь или...
Вот из за таких мучаются все и медики и другие действительно нуждающиеся в скорой помощи. Налоги он платит, а...
К нам скорая ехала 6 час, потом мы сами сбили температуру и их не пустили. Пусть вовремя приезжают и не...
Уже задолбали скорую. У нас соседка каждый день их гоняет давление мерить. Безобразие, а в это время кто-то...
Кстати, зря вы так насчёт секретарей. Сейчас многие думают, что работа секретарши заключается в том, чтоб...
Полностью с вами согласна, Екатерина.
65 лет мужчина работал - погиб... 63 года мужчина работал водителем автобуса - переехал 69 летного человека... И...
Я-то как раз не вкладчик и не терпила... А, ты, если даешь советы, то нужно самому следовать этим советам...
Терпи молча, терпила... Не учи своему великому терпению других....
Конечно, ситуация неприятная, но почему такой крик? Всем физическим лицам выдадут страховку в размере 1,4 млн....
А какую “директор Татарстана” рожу отъел... Зажрался этот боров на деньгах колхозников...
Сегодня - 3 марта 2017 года “ТатФондБанк” “приказал долго жить.... 42-ой банк России по решению ЦБ РФ “накрылся”.......
Женщины играют в футбол, в хоккей, занимаются боксом и тяжелой атлетикой. Среди директоров (особенно...
ООО УК Маленькая страна вообще без лицензии работает уже 3 года... Электрика нет, сантехника нет... Зато...
Рыба-то им зачем??? Или дорожников в магазины не пускают?
Ага, задело мужиков за живое! Правда глаза колет. Большинство ни на что не способны, семьи содержать не могут,...