Челнинские старшеклассники посетят 24 предприятия, чтобы выбрать профессию

17 апреля в Набережных Челнах начнется профориентационная акция “Работай в Челнах”. Акция проводится впервые.

Как сообщает пресс-служба исполкома города, в рамках акции запланировано проведение 34 мероприятий со старшеклассниками. Это - экскурсии на предприятия, круглые столы, встречи, викторины и профориентационные тестирования.

Кроме того, достигнута договоренность с руководством 24 предприятий и организаций об организации мероприятий для учащихся. Ребята побывают на заводах ПАО “КАМАЗ”, “Форд Соллерс”. “Ремдизель”, ознакомятся с резидентом ТОСЭР - предприятием “Хайер”. О своей деятельности учащимся школ расскажут в Пенсионном фонде, администрации Автозаводского района, на швейной фабрике “Бросско”.