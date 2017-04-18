Челнинские студенты будут общественными наблюдателями на ГИА

Министерство образования и науки Татарстана подписало соглашение с пятью вузами об общественных наблюдателях-студентах. Оно касается организации наблюдения во время проведения итоговой государственной аттестации, сообщает КП.

Так, наблюдать за школьниками будут студенты Казанского государственного энергетического университета, КФУ, Набережночелнинского государственного педагогического университета, КИУ имени В. Г. Тимирясова и ТИСБИ.

Цель подписанного соглашения – обеспечить объективность в проведении оценочных процедур.