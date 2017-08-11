Челнинский активист хочет передать Навальному метр чурчхелы

Челнинский активист Раушан Валиуллин хочет передать Алексею Навальному метр чурчхелы. Об этом оппозиционный политик сам попросил его в Твиттер, увидев в ленте своего единомышленника восточную сладость собственного приготовления. "Ну пришли нам один метр!" - попросил Навальный, после чего челнинец стал искать с кем передать чурчхелу в штаб Фонда борьбы с коррупцией.