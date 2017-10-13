Челнинский бизнесмен прокомментировал обыски в его доме

Алексей Миронов, глава группы компаний «ЕвроГрупп» официально прокомментировал обыски, которые прошли накануне в его доме. Соответствующее письмо пресс-офис организации разослал по СМИ.

Напомним, что обыск состоялся в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению руководителя исполкома города Рината Абдуллина. Миронов подчеркнул, что обыск – это попытка давления с целью изъять земли, законно выделенные исполкомом для строительства спортивных и социальных объектов в Набережных Челнах.

ГК «ЕвроГрупп» подтверждает законность выделения земельных участков – соответствующие решения были вынесены судами. Участки предназначались для строительства спортивных и социально значимых объектов: например, проект парка «Прибрежный» был разработан в 2015 году профессором Дембичем А.А. и его коллективом «АртПроект» и представлен на согласование в том же году руководителю исполкома Р. Абдуллину. Однако, так и оставлен без согласования. Проект на 20 000 кв.м включает в себя современный 50-метровый бассейн, ледовый дворец, большой фитнес центр, универсальную спортивную площадку под мини-футбол, спортивные и танцевальные залы, прокат спортивного инвентаря. На проектируемых площадях планировалось размещение в том числе и детско-юношеских спортивных школ города. Кроме проектирования прилегающей к парку территории, проектом проработана концепция всего парка Прибрежный – конно-спортивной школы, зоопарка, яхт-клуба. Ряд других проектов компании также направлены на развитие инфраструктуры для спорта и активного отдыха в Набережных Челнах.

Алексей Миронов, владелец ГК «ЕвроГрупп»: «Мы открыты к диалогу с местной властью, неоднократно мы выходили к исполкому со своими проектами, инициативами, предложениями. Прошедший обыск я воспринимаю как беспрецедентный факт административного и силового давления на добросовестный бизнес. Законность приобретения и использования участков мы доказали в трех судебных инстанциях. После получения участков мы не меняли назначение ни самих участков, ни проектов, которые мы запланировали построить на этих землях. Из-за позиции властей мы с 2015 года вынуждены остановить реализацию проекта парка «Прибрежный», как и еще более десятка других значимых и важных для города проектов».