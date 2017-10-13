Челнинский бизнесмен прокомментировал обыски в его доме

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13 октября в 09:12
Роспотребнадзор сообщил о трехкратном росте табачного контрафакта
Роспотребнадзор сообщил о трехкратном росте табачного контрафакта

Более 40% ввезенных из-за рубежа сигарет не соответствует требованиям безопасности. Большая часть нелегальных сигарет изготовлена в странах Евразийского экономического союза.

13 октября в 08:33
Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект о продаже лекарств в сети
Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект о продаже лекарств в сети

Речь идет о лекарствах, для покупки которых не требуется рецепт. В настоящее время сайты, продающие фармацевтические средства, могут быть закрыты в досудебном порядке.
13 октября в 08:24
В Челнах задумались о возрождении традиций соколиной охоты
В Челнах задумались о возрождении традиций соколиной охоты

В челнинском зоопарке при конноспортивной школе «Тулпар» появились ястребы-тетеревятники.

13 октября в 08:22
В РТ служба «112» начала определять, откуда звонят клиенты семи операторов
В РТ служба «112» начала определять, откуда звонят клиенты семи операторов

В тестовом режиме действует функция определения местоположения звонящего у МТС, “Мегафона”, “Билайна”, ТМТ, “Таттелекома”, “Ростелекома” и “Дом.ру”.

13 октября в 08:05
В Набережных Челнах зафиксировано снижение преступности
В Набережных Челнах зафиксировано снижение преступности

В городе наблюдается 100-процентная раскрываемость убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, побоев.

12 октября в 16:27
Челнинские правоохранители провели рейд по магазинам
Челнинские правоохранители провели рейд по магазинам

Они выявляли нарушения алкогольного законодательства в Автозаводском районе.

12 октября в 15:43
Водитель трамвая из Татарстана признана самой культурной в России
Водитель трамвая из Татарстана признана самой культурной в России

В Нижнем Новгороде прошел Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая».

12 октября в 14:49
Студентам КФУ повысят стипендии до 3,4 тысяч рублей
Студентам КФУ повысят стипендии до 3,4 тысяч рублей

Отмечено, что решением Минобразования и науки России минимальный уровень стипендии составляет 1,7 тысячи рублей.

12 октября в 13:04
В Набережных Челнах ремонтируется трамвайный переезд
В Набережных Челнах ремонтируется трамвайный переезд

На пересечении улицы 40 лет Победы и проспекта Раиса Беляева дорожники уложат новый асфальт.

12 октября в 11:31
Зампрокурора РТ проведет прием граждан в Челнах
Зампрокурора РТ проведет прием граждан в Челнах

Марат Долгов приедет 24 октября. Необходима предварительная запись.


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Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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в 09:24
Рубрика: Вечерка On-Line

Челнинский бизнесмен прокомментировал обыски в его доме

Челнинский бизнесмен прокомментировал обыски в его доме

Алексей Миронов, глава группы компаний «ЕвроГрупп» официально прокомментировал обыски, которые прошли накануне в его доме. Соответствующее письмо пресс-офис организации разослал по СМИ.

Напомним, что обыск состоялся в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению руководителя исполкома города Рината Абдуллина. Миронов подчеркнул, что обыск – это попытка давления с целью изъять земли, законно выделенные исполкомом для строительства спортивных и социальных объектов в Набережных Челнах.

ГК «ЕвроГрупп» подтверждает законность выделения земельных участков – соответствующие решения были вынесены судами. Участки предназначались для строительства спортивных и социально значимых объектов: например, проект парка «Прибрежный» был разработан в 2015 году профессором Дембичем А.А. и его коллективом «АртПроект» и представлен на согласование в том же году руководителю исполкома Р. Абдуллину. Однако, так и оставлен без согласования. Проект на 20 000 кв.м включает в себя современный 50-метровый бассейн, ледовый дворец, большой фитнес центр, универсальную спортивную площадку под мини-футбол, спортивные и танцевальные залы, прокат спортивного инвентаря. На проектируемых площадях планировалось размещение в том числе и детско-юношеских спортивных школ города. Кроме проектирования прилегающей к парку территории, проектом проработана концепция всего парка Прибрежный – конно-спортивной школы, зоопарка, яхт-клуба. Ряд других проектов компании также направлены на развитие инфраструктуры для спорта и активного отдыха в Набережных Челнах.

Алексей Миронов, владелец ГК «ЕвроГрупп»: «Мы открыты к диалогу с местной властью, неоднократно мы выходили к исполкому со своими проектами, инициативами, предложениями. Прошедший обыск я воспринимаю как беспрецедентный факт административного и силового давления на добросовестный бизнес. Законность приобретения и использования участков мы доказали в трех судебных инстанциях. После получения участков мы не меняли назначение ни самих участков, ни проектов, которые мы запланировали построить на этих землях. Из-за позиции властей мы с 2015 года вынуждены остановить реализацию проекта парка «Прибрежный», как и еще более десятка других значимых и важных для города проектов».

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Комментарии:

.
13.10.2017 07:34

а как органами объясняются обыски? или никак? просто  кошмарят бизнес?

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