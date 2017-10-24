Челнинский бюджет стал приносить доходы

Собственные доходы Набережных Челнов выросли на 11%, сообщила начальник Финансового управления исполкома города Альфинур Галиакберова, подводя итоги исполнения бюджета.

По ее словам, суммарный доход Челнов за 9 месяцев 2017 года находится на отметке в 6 млрд 353 млн рублей. Из этой суммы 3 млрд 457 млн рублей получены за счет собственных доходов. Например, доход от НДФЛ вырос на 14%.

Увеличение налоговых поступлений в муниципальный бюджет связано с ростом зарплат физических лиц и вливанием новых ресурсов в сфере малого бизнеса, сообщает «Татар-информ».