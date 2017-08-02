Центр занятости населения города проводит ярмарку вакансий для выпускников среднего профессионального образования. Ярмарка состоится 10 августа в помещении центра занятости - 1 этаж-фойе. Начало мероприятия в 10:00.
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Сегодня в новостях:
|02 августа в 15:58
Челнинский центр занятости приглашает на ярмарку вакансий
На мероприятии ждут выпускников среднего профессионального образования.
|02 августа в 15:49
В Челнах найден без сознания гражданин Таджикистана
Парень находится в реанимации с переломом шейных позвонков, а родственники ищут очевидцев происшествия.
|02 августа в 14:16
В Челнах для муниципальных автобусов закупят запчапсти на 6,5 млн рублей
Соответствующий заказ появился на сайте государственных закупок.
|02 августа в 13:45
Строителей в Челнах будет развлекать группа “На-На”
11 августа на майдане в парке “Прибрежный” на разогреве у столичных звезд будет Фирдус Тямаев.
|02 августа в 12:50
В Татарстане пьяная мать выбросила ребенка из окна и прыгнула следом
Сейчас мальчик, получивший при падении тяжелые травмы, находится в реанимационном отделении ДРКБ. Его мать тоже в больнице — с переломом ребра.
|02 августа в 12:27
В Челнах сбор налогов в федеральный бюджет увеличился на 85%
В ходе выездных инспекционных проверок было взыскано 97 млн. рублей дополнительных поступлений.
|02 августа в 11:33
В Челнах на три дня перекроют проспект
В связи с дорожными работами 2,3,4 августа будет перекрыто движение автотранспорта по проспекту Дружбы Народов.
|02 августа в 09:00
Со 2 августа земляне начали накапливать экологический долг
Каждый год мы расходуем бюджет планеты все быстрее и быстрее, смещая день экодолга все ближе к началу года.
|02 августа в 08:30
В Татарстане из колонии выпустят криминального авторитета “Пецо”
В 2015-ом году Резо Бухникашвили был приговорен к 22-ум годам лишения свободы в колонии строгого режима в Казани.
|02 августа в 08:26
Наиль Магдеев поздравил челнинцев с днем воздушно-десантных войск
Официальное поздравление опубликовано на сайте исполкома города.
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Правдомер
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Владимир ПутинПрезидент Российской Федерации
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27 июля, 2017
Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".
Комментарии посетителей
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