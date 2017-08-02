Вход | Регистрация
Курсы валют (03.08.2017):
$59.8454-0.2179 70.7313+0.271
Погода в Набережных Челнах:
Ясно Ясно Облачно
+16° +22° +25°
Ночь
03 августа		 Утро
03 августа		 День
03 августа
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
02 августа в 15:58
Челнинский центр занятости приглашает на ярмарку вакансий
Челнинский центр занятости приглашает на ярмарку вакансий

На мероприятии ждут выпускников среднего профессионального образования.

02 августа в 15:49
В Челнах найден без сознания гражданин Таджикистана
В Челнах найден без сознания гражданин Таджикистана

Парень находится в реанимации с переломом шейных позвонков, а родственники ищут очевидцев происшествия.

02 августа в 14:16
В Челнах для муниципальных автобусов закупят запчапсти на 6,5 млн рублей
В Челнах для муниципальных автобусов закупят запчапсти на 6,5 млн рублей

Соответствующий заказ появился на сайте государственных закупок.

02 августа в 13:45
Строителей в Челнах будет развлекать группа “На-На”
Строителей в Челнах будет развлекать группа “На-На”

11 августа на майдане в парке “Прибрежный” на разогреве у столичных звезд будет Фирдус Тямаев.

02 августа в 12:50
В Татарстане пьяная мать выбросила ребенка из окна и прыгнула следом
В Татарстане пьяная мать выбросила ребенка из окна и прыгнула следом

Сейчас мальчик, получивший при падении тяжелые травмы, находится в реанимационном отделении ДРКБ. Его мать тоже в больнице — с переломом ребра.

02 августа в 12:27
В Челнах сбор налогов в федеральный бюджет увеличился на 85%
В Челнах сбор налогов в федеральный бюджет увеличился на 85%

В ходе выездных инспекционных проверок было взыскано 97 млн. рублей дополнительных поступлений.

02 августа в 11:33
В Челнах на три дня перекроют проспект
В Челнах на три дня перекроют проспект

В связи с дорожными работами 2,3,4 августа будет перекрыто движение автотранспорта по проспекту Дружбы Народов.

02 августа в 09:00
Со 2 августа земляне начали накапливать экологический долг
Со 2 августа земляне начали накапливать экологический долг

Каждый год мы расходуем бюджет планеты все быстрее и быстрее, смещая день экодолга все ближе к началу года.

02 августа в 08:30
В Татарстане из колонии выпустят криминального авторитета “Пецо”
В Татарстане из колонии выпустят криминального авторитета “Пецо”

В 2015-ом году Резо Бухникашвили был приговорен к 22-ум годам лишения свободы в колонии строгого режима в Казани.

02 августа в 08:26
Наиль Магдеев поздравил челнинцев с днем воздушно-десантных войск
Наиль Магдеев поздравил челнинцев с днем воздушно-десантных войск

Официальное поздравление опубликовано на сайте исполкома города.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

Ложь
Правда

Индекс правды: 89%
Проголосовало: 27

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 30 от 02 августа, 2017г.
03 августа 2017г. 05:48

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
В Татарстане вор рассказал в сети о содержимом украденной сумки (ВИДЕО)
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 15:58
Рубрика: Вечерка On-Line

Челнинский центр занятости приглашает на ярмарку вакансий

Челнинский центр занятости приглашает на ярмарку вакансий

Центр занятости населения города проводит ярмарку вакансий для выпускников среднего профессионального образования. Ярмарка состоится 10 августа в помещении центра занятости - 1 этаж-фойе. Начало мероприятия в 10:00.

Оцените материал:
  • Понравился: 0
  • Не понравился: 0
Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Утро, день, вечер, ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru