Челнинский детский сад стал лучшим в Татарстане

ДОУ № 25 «Сказка» Набережных Челнов стало победителем республиканского конкурса на лучшую подготовку образовательных организаций к новому учебному году, передает пресс-служба исполкома города.

Претендентов со всей республики было 117, все были победителями зональных этапов. Критерии оценки – начиная от техники безопасности, заканчивая качеством проведённого капитального ремонта. В итоге конкурсная республиканская комиссия лучшим дошкольным образовательным учреждением после капитального ремонта признала челнинский детский сад «Сказка».

Конкурсная комиссия отметила единую композицию детского сада: гармоничное сочетание дизайна здания и прилегающей территории.

Напомним, как сообщил первый заместитель начальника управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета Наркиз Кашапов, в программу капитального ремонта в Набережных Челнах входят 60 детских садов. В этом году 10 из них были отремонтированы. Для этого из республиканского бюджета выделили около 360 млн рублей.