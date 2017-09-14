Вход | Регистрация
Курсы валют (14.09.2017):
$57.26560 68.54690
Погода в Набережных Челнах:
Облачно Ясно Малооблачно
+18° +14° +17°
Вечер
14 сентября		 Ночь
15 сентября		 Утро
15 сентября
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
14 сентября в 16:48
В Челнах спасатели вызволили водителя из зажатого КАМАЗа
В Челнах спасатели вызволили водителя из зажатого КАМАЗа

Его госпитализировали в БСМП с ушибленной раной левого колена, ушибом правого коленного сустава, ссадинами правой голени и бедра.

14 сентября в 14:55
Соцсети: в Челнах мужчина спрыгнул из окна
Соцсети: в Челнах мужчина спрыгнул из окна

Окровавленное тело нашли возле одного из подъездов дома в 17 комплексе.

14 сентября в 13:51
Челнинский детский сад стал лучшим в Татарстане
Челнинский детский сад стал лучшим в Татарстане

Претендентов со всей республики было 117, все были победителями зональных этапов.

14 сентября в 13:49
На таможне задержали партию наркотиков, которую хотели распространять в Челнах
На таможне задержали партию наркотиков, которую хотели распространять в Челнах

Ориентировочная стоимость изъятого наркотического средства на «черном рынке» может составлять 15 миллионов рублей.

14 сентября в 12:53
В Челнах спасатели вскрыли пол в детском саду, чтобы спасти детей
В Челнах спасатели вскрыли пол в детском саду, чтобы спасти детей

Ближе к обеду на номер 112 поступил звонок от сотрудников учреждения, которые сообщили что под полом осиное гнездо.

14 сентября в 12:32
Главе челнинского ОБОП продлили домашний арест
Главе челнинского ОБОП продлили домашний арест

Следователь, работающий по делу, утверждает что Даниль Закиров является «активным участником преступной группы».

14 сентября в 11:45
В Челнах перекроют движение по двум проспектам
В Челнах перекроют движение по двум проспектам

16 сентября в связи с проведением «Кросса Татарстана–2017» перекроют проспекты Чулман и Хасана Туфана.

14 сентября в 10:09
Четыре года полиция Челнов разыскивает без вести пропавшего пенсионера
Четыре года полиция Челнов разыскивает без вести пропавшего пенсионера

Паспорт на имя пропавшего, был обнаружен в районе Боровецкого леса.

14 сентября в 09:41
В России вырос спрос на займы до зарплаты
В России вырос спрос на займы до зарплаты

За полтора года более чем на треть увеличилось число тех, кто берет микрокредиты, а средняя сумма займа выросла на 10%.

14 сентября в 09:18
Морковь по 12, капуста по 7: определены рекомендованные цены на сельхозярмарках Челнов
Морковь по 12, капуста по 7: определены рекомендованные цены на сельхозярмарках Челнов

Транспорт, в котором перевозятся продукты, должны соответствовать санитарным нормам – грузовики и автомобили должны быть чистыми, дезинфицированы и внутри, и снаружи.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

Ложь
Правда

Индекс правды: 13%
Проголосовало: 16

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 36 от 13 сентября, 2017г.
14 сентября 2017г. 19:17

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
МЧС по РТ опубликовало видео утилизации найденного боевого снаряда в Челнах
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 13:51
Рубрика: Вечерка On-Line

Челнинский детский сад стал лучшим в Татарстане

Челнинский детский сад стал лучшим в Татарстане

ДОУ № 25 «Сказка» Набережных Челнов стало победителем республиканского конкурса на лучшую подготовку образовательных организаций к новому учебному году, передает пресс-служба исполкома города.

Претендентов со всей республики было 117, все были победителями зональных этапов. Критерии оценки – начиная от техники безопасности, заканчивая качеством проведённого капитального ремонта. В итоге конкурсная республиканская комиссия лучшим дошкольным образовательным учреждением после капитального ремонта признала челнинский детский сад «Сказка».

Конкурсная комиссия отметила единую композицию детского сада: гармоничное сочетание дизайна здания и прилегающей территории.

Напомним, как сообщил первый заместитель начальника управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета Наркиз Кашапов, в программу капитального ремонта в Набережных Челнах входят 60 детских садов. В этом году 10 из них были отремонтированы. Для этого из республиканского бюджета выделили около 360 млн рублей. 

Оцените материал:
  • Понравился: 0
  • Не понравился: 0
Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Утро, день, вечер, ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru