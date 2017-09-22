Челнинский фотограф участвует во Всероссийском фотомарафоне «Один День из жизни России»

Сегодня стартовал Всероссийский фотопроект «Россия. Один день из жизни». Среди участников 100 лучших российских документальных фотографов и фотожурналистов. В их в числе оказался и немало известный челнинский фотохудожник Радик Габдрахманов.

Уникальность проекта состоит в том, чтобы в течение одного дня показать жизнь города , запечатлеть на фотокадрах все его многообразие – географическое, национальное, природное, временное. По итогам конкурса будет выпущен фотоальбом. Снимки будут отражать около 250 тематических граней, характеризующих нашу страну. Лучшие кадры войдут в альбом «Один День из жизни России». Выпуск – декабрь 2017 г, сообщает пресс-служба мэрии.