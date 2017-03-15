Челнинский инклюзивный театр занял первое место в международном конкурсе

|16 марта в 10:18
Ранее российских чиновников собирались обязать отчитываться перед работодателем о своих аккаунтах в соцсетях, блогах и форумах.
|16 марта в 10:07
Как и в прошлый раз речь пойдет о второй очереди застройки набережной Тукая, благоустройства бульвара Тинчурина и Шишкинского бульвара.
|16 марта в 09:45
Сегодня активисты намерены подать в мэрию заявку на проведение акции протеста 26 марта на бульваре Энтузиастов.
|16 марта в 09:14
Хоккейный клуб «Челны», проиграв три игры подряд в матчах против ХК «Тамбов», выбывает из розыгрыша Кубка Федерации на 1/4 стадии финала.
|16 марта в 08:33
Уже создан опытный образец аэромобильного автомобиля на колесной базе, способного десантироваться парашютным способом из самолетов, оснащенного современным комплексом вооружения.
|16 марта в 08:22
В Челнах на РТЦ временно перестанут работать «Первый канал», «Россия 1», «ТНТ», «Телевидение «Татарстан – Новый Век», «Звезда», программы первого и второго мультиплексов и другие.
|16 марта в 08:16
В рамках фестиваля-конкурса прошли мастер-классы, творческие встречи с композиторами, круглые столы с членами жюри.
|16 марта в 08:07
На скамье подсудимых Нижнекамского городского суда оказался ревнивый мужчина, который подозревается в убийстве любовника своей сожительницы и порче имущества.
|15 марта в 15:10
Первыми были напечатаны безопасные накладки на пневматическое оборудование в цехах сборки и сварки автомобилей Ford EcoSport и Ford Fiesta.
|15 марта в 14:06
Солировать будет выпускник местной музыкальной школы, студент высшей школы музыки Любек (Германия) Фахразиев Зульфат.
Комментарии посетителей
В 32 комплексе СОИ на электроэнергию 3,3 квт Х на площадь моей квартиры ..и получается СОИ почти как мои...
Вах-вах! Какой хитрый этот офис! Какой бессовестный! Я украл всего 3500 рублей и 30 евро в мятых бумажках!! Зачем...
А было ли ограбление?)
Так всё-таки деньги в “Татафондбанке” были!
А в зарубежных СМИ эта информация ещё вчера днём появилась... :))
А стоит снова высаживать? Через полгода снова наступит зима и снова дороги будут чистить
Это решение касается только частных фирм и компаний, в государственных учреждениях такой запрет существует...
Если бы они еще и расчеты по СОИ разместили с пояснениями как вышли на такие завышенные суммы. Потом сделали...
А что исправлять ?
А деньги-то не считая и не контролируя можно на это мероприятие списать !!! Как у змеи, ног потом не найти...
Журналисты, первый абзац прочитайте и исправьте, пожалуйста
Молодцы, действительно многие прочтут, особенно пенсионеры.
Softline непонятным образом отбирает победителей среди своих клиентов - это маркетинговый ход и неболее. Судя по...
У молодых семей хотя бы есть возможность приобрести жилье. Считаю, что не нужно отменять. Очень много семей...
Да он как только стал председателем сразу 4 огромных дома построил-себе и детям.Чтоб они сгорели все....До него...
Эта паника выгодна самому банку: банк является участником системы обязательного страхования вкладов...
Как не оправдала? А как же отчеты постоянные путиновские и медведевские, как все феерично и радужно стало...
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