Челнинский «Кванториум» скоро запустит приложение «Маршрут истории»

Детский технопарк «Кванториум» разработает приложение «Маршрут истории» с применением технологий asp.net и argis-систем. Это цифровая среда с сопутствующими сервисами - от геолокации до экспорта данных.

Пользователи, зарегистрировавшись в приложении, смогут самостоятельно строить туристические маршруты по родному краю, где на виртуальной карте будут отмечены памятники, музеи, храмы, архитектурные комплексы и достопримечательности.

К разработке приложения подключат Историко-краеведческий музей Набережных Челнов, Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей–заповедник и Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник.

При следовании реальным маршрутом, составленным в приложении, пользователю будут начисляться бонусы для рейтинга путешественника.

Приложение выпустят в декабре этого года, сообщает пресс-служба мэрии.