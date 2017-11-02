Челнинский пристав попалась на взятке

Следственный комитет РТ возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего судебного пристава-исполнителя Альбины Набиевой. Она подозревается в «получение взятки».
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ, по версии следствия, осенью 2017 года к ней через знакомого обратился мужчина и попросил посодействовать в прекращении исполнительного производства о взыскании задолженности. После этого, Набиева действуя совместно с неустановленными сотрудниками отдела судебных приставов потребовала у мужчины за это 10% от суммы задолженности - 200 тыс. рублей.
Мужчина обратился в правоохранительные органы и все дальнейшие действия происходили под контролем оперативных служб. В результате, 31 октября пристав была задержана после получения от него требуемой суммы.
Причастность к совершению преступления она признала в полном объеме.
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