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17 июля в 10:57
Жительница Татарстана покорила интернет фотосессией кукол
Жительница Татарстана покорила интернет фотосессией кукол

33-летняя Татьяна Андреева - владелица коллекции уникальных кукол, которые стоят целое состояние.

17 июля в 09:39
ДТП в Челнах: двух водителей и пассажира госпитализировали с травмами
ДТП в Челнах: двух водителей и пассажира госпитализировали с травмами

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, в 20:27, на пересечении улицы Татарстан и проспекта Сююмбике.

17 июля в 09:22
Путин проведет “прямую линию” со школьниками
Путин проведет “прямую линию” со школьниками

Программу «Недетский разговор с Владимиром Путиным» покажут на НТВ, сообщается на сайте телеканала.

17 июля в 08:40
Челнинский проект «Просто танцуй» набирает обороты
Челнинский проект «Просто танцуй» набирает обороты

15 июля в Парке Победы прошло очередное занятие социально-культурного проекта «Просто танцуй», направленного на популяризацию здорового образа жизни и спорта.

17 июля в 08:22
В Татарстане стартовала республиканская акция «Помоги своей школе»
В Татарстане стартовала республиканская акция «Помоги своей школе»

Принимается любая помощь: пошив школьной формы для учеников, закупка необходимой техники или просто перевод денежных средств на счет учреждения.

17 июля в 08:17
В РТ возбудили дело на полицейских, потерявших «служебный» гашиш
В РТ возбудили дело на полицейских, потерявших «служебный» гашиш

Предварительно, полицейские из-за своей небрежности потеряли гашиш. Пытаясь избежать наказания, сотрудники из отдела полиции “Юдино” не сообщили об этом, опасаясь ответственности.

17 июля в 08:13
Более 300 челнинцев прошли тест на ВИЧ
Более 300 челнинцев прошли тест на ВИЧ

Людей с положительным ВИЧ-статусом не обнаружено.

17 июля в 08:10
В Челнах голова ребенка застряла между прутьев на детской площадке (ФОТО)
В Челнах голова ребенка застряла между прутьев на детской площадке (ФОТО)

Родители девочки не смогли самостоятельно вызволить 3-летнюю малышку, пришлось вызывать спасателей.

17 июля в 08:05
В России могут запретить продажу алкоголя в выходные
В России могут запретить продажу алкоголя в выходные

По мнению ученых, шагов по борьбе со злоупотреблением алкоголем и профилактике алкоголизма, предпринимаемых сейчас, недостаточно.

14 июля в 16:06
Стали известны подробности ЧП на стройке в Челнах
Стали известны подробности ЧП на стройке в Челнах

Следственный комитет проводит доследственную проверку.


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Министерство образования и науки РТ
12 июля, 2017

Об отказах школ переводить 9-классников в 10 класс:  «Решение об обучении по данной образовательной программе (10-11 классы) или переходе на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования принимает обучающийся вместе с родителями. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в школе свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления".

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Новости

Выпуск 27 от 12 июля, 2017г.
17 июля 2017г. 11:08

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в 08:40
Рубрика: Вечерка On-Line

Челнинский проект «Просто танцуй» набирает обороты

Челнинский проект «Просто танцуй» набирает обороты

15 июля в Парке Победы прошло очередное занятие социально-культурного проекта «Просто танцуй», направленного на популяризацию здорового образа жизни и спорта.

Отметим, что сами танцевальные занятия абсолютно бесплатные и проводятся два раза в неделю – в пятницу и субботу с 17:00 до 19:00. Прийти может любой желающий, достаточно лишь иметь удобную одежду и позитивный настрой.

Занятия начинаются с короткой разминки, которую проводят опытные тренеры и ведущие, показывая движения на сцене. После этого они демонстрируют различные несложные танцевальные элементы, а участники должны их повторить и тем самым разучить новый танец.

Во время всего мероприятия на площадке звучит различная музыка и царит атмосфера веселья. На такие занятия приходят люди всех возрастов, не зависимо от умения танцевать. Здесь можно увидеть много детей, а также молодых пар, которые посетили тренировку чтобы развлечься и просто от души потанцевать.

Вот что говорят челнинцы, которые посещают данные занятия:

Айгуль Мазитова, молодая мама:

– Мне нравятся мероприятия подобного рода. Благодаря им я могу расслабиться после работы, или прийти в парк с детьми и просто весело провести время, потанцевать. Тем более это очень нравится детям, они слышат музыку и тоже веселятся. Я поддерживаю такие проекты и хочу, чтобы в городе их было больше.

Венера Кучумова, работница «КАМАЗа»:

- Я считаю правильным организацию такого проекта. Это весело, просто и полезно для здоровья. С нашим современным сидячим образом жизни каждому не помешает подвигаться, потанцевать, да и просто весело провести время. Тем более приятно прийти сюда в субботний вечер, я стараюсь посещать такие танцы чаще.

Гузель Миргаязовна и Салих Талипович, пенсионеры:

- Мы часто гуляем в парке и уже не первый раз приходим на эти танцы. Мы можем и сами потанцевать, и просто посмотреть на молодежь, вспомнить свои юные годы, размяться. Все равно гулять под музыку веселее, приятнее. Здесь есть хорошие инструкторы и особенно нам нравится, когда включают вальс.

Алина Абдулмахъянова, студентка:

- Я сама очень люблю танцы, но об этом проекте узнала недавно. Я пришла сюда сегодня в первый раз и могу сказать, что мне понравилось. Конечно, чему-то профессиональному здесь не учат, но прийти и хорошенько повеселиться здесь вполне можно. Музыка хорошая, есть очень веселые треки, есть поспокойнее, в общем на любой вкус. Ведущие мне тоже понравились, движения показывают грамотно и понятно. Наверное, я приду сюда снова.

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