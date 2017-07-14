Челнинский проект «Просто танцуй» набирает обороты

15 июля в Парке Победы прошло очередное занятие социально-культурного проекта «Просто танцуй», направленного на популяризацию здорового образа жизни и спорта.

Отметим, что сами танцевальные занятия абсолютно бесплатные и проводятся два раза в неделю – в пятницу и субботу с 17:00 до 19:00. Прийти может любой желающий, достаточно лишь иметь удобную одежду и позитивный настрой.

Занятия начинаются с короткой разминки, которую проводят опытные тренеры и ведущие, показывая движения на сцене. После этого они демонстрируют различные несложные танцевальные элементы, а участники должны их повторить и тем самым разучить новый танец.

Во время всего мероприятия на площадке звучит различная музыка и царит атмосфера веселья. На такие занятия приходят люди всех возрастов, не зависимо от умения танцевать. Здесь можно увидеть много детей, а также молодых пар, которые посетили тренировку чтобы развлечься и просто от души потанцевать.

Вот что говорят челнинцы, которые посещают данные занятия:

Айгуль Мазитова, молодая мама:

– Мне нравятся мероприятия подобного рода. Благодаря им я могу расслабиться после работы, или прийти в парк с детьми и просто весело провести время, потанцевать. Тем более это очень нравится детям, они слышат музыку и тоже веселятся. Я поддерживаю такие проекты и хочу, чтобы в городе их было больше.

Венера Кучумова, работница «КАМАЗа»:

- Я считаю правильным организацию такого проекта. Это весело, просто и полезно для здоровья. С нашим современным сидячим образом жизни каждому не помешает подвигаться, потанцевать, да и просто весело провести время. Тем более приятно прийти сюда в субботний вечер, я стараюсь посещать такие танцы чаще.

Гузель Миргаязовна и Салих Талипович, пенсионеры:

- Мы часто гуляем в парке и уже не первый раз приходим на эти танцы. Мы можем и сами потанцевать, и просто посмотреть на молодежь, вспомнить свои юные годы, размяться. Все равно гулять под музыку веселее, приятнее. Здесь есть хорошие инструкторы и особенно нам нравится, когда включают вальс.

Алина Абдулмахъянова, студентка:

- Я сама очень люблю танцы, но об этом проекте узнала недавно. Я пришла сюда сегодня в первый раз и могу сказать, что мне понравилось. Конечно, чему-то профессиональному здесь не учат, но прийти и хорошенько повеселиться здесь вполне можно. Музыка хорошая, есть очень веселые треки, есть поспокойнее, в общем на любой вкус. Ведущие мне тоже понравились, движения показывают грамотно и понятно. Наверное, я приду сюда снова.