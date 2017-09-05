Челнинский “Строитель” проиграл свой первый финал

Финальный матч за Кубок Татарстана 2017 года между казанской командой «Мотор Академия» и «Строителем» из Набережных Челнов завершился со счетом 1:0 в пользу казанских футболистов. Единственный мяч на 49-й минуте игры забил полузащитник «Мотора Академии» Тиерри Точе, вышедший на замену на 46-й минуте.

Стоит отметить, что футбольный клуб "Строитель" был создан в этом году и уже дошел до финала Кубка Татарстана. Сейчас все внимание подопечные Владимира Барышева переключили на первенство Республики Татарстан, где дела у них идет также не плохо. На сегодняшний день команда занимает третье место, уступая лидеру чемпионата, команде "Бугульма-Рунако", всего два очка.

Кстати, в первенстве РТ выступает еще одна челнинская команда - "КАМАЗ-Молодежная", которая вчера сыграла вничью с одноименным клубом из Зеленодольска (1:1). Тренируемая Денисом Девицким и Айратом Шариповым подрастающая смена "КАМАЗа" имеет в своем активе 10 очков и занимает пока предпоследнее, десятое, место.