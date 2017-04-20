Челнинский суд рассматривает уголовное дело экстремистов из «Таблиги Джамаат»

Набережночелнинский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела вербовщиков запрещенной в России экстремистской организации «Таблиги Джамаат».
Судебный процесс стартовал накануне, 18 апреля. На скамье подсудимых девять человек.
Напомним, что о задержании членов запрещенной в России экстремистской организации стало известно в октябре прошлого года. Сотрудники ФСБ и полиция одновременно провели обыски по 39 адресам в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и других городах республики. В ходе них была изъята экстремистская литература, а также другие материалы, говорящие об антироссийской деятельности и пропаганды агрессивного и нетрадиционного ислама.
Все подсудимые признали вину, поэтому заседания проходят в особом порядке. Ожидается, что приговор вынесут уже завтра. О решении фемиды «Вечерка» сообщит дополнительно.
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