Челнинский суд рассматривает уголовное дело экстремистов из «Таблиги Джамаат»

Набережночелнинский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела вербовщиков запрещенной в России экстремистской организации «Таблиги Джамаат».

Судебный процесс стартовал накануне, 18 апреля. На скамье подсудимых девять человек.

Напомним, что о задержании членов запрещенной в России экстремистской организации стало известно в октябре прошлого года. Сотрудники ФСБ и полиция одновременно провели обыски по 39 адресам в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и других городах республики. В ходе них была изъята экстремистская литература, а также другие материалы, говорящие об антироссийской деятельности и пропаганды агрессивного и нетрадиционного ислама.

Все подсудимые признали вину, поэтому заседания проходят в особом порядке. Ожидается, что приговор вынесут уже завтра. О решении фемиды «Вечерка» сообщит дополнительно.